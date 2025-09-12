Margaret krytycznie o muzyce influencerów: „Mam niezgodę na to”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Coraz więcej influencerów postanawia spróbować swoich sił w muzyce. Internetowi twórcy wydają single, a niektórzy nawet całe albumy. Jednak nie wszystkim ten trend się podoba. Głos zabrała Margaret, która otwarcie skomentowała muzyczne aspiracje znanych osób z sieci.

Margaret o muzyce influencerów: „To jest czysty biznes”

Wokalistka przyznała, że nie przekonuje jej twórczość, za którą nie idzie pasja i autentyczność. Jak wyjaśniła:

„Mam jakiś zgrzyt, nie raz mi się to nie podoba – przede wszystkim wtedy, kiedy za tym nie idzie jakość, bo to jest czysty biznes. Wiem, jak my artyści wkładamy w to serce i jak wiele wyrzeczeń, aby być w tym miejscu, a nie innym, nas to kosztuje” – powiedziała w rozmowie z Plotkiem. „Mam niezgodę na to” – wokalistka o sukcesach twórców z sieci

Margaret zwróciła uwagę na dysproporcje w branży muzycznej. Jej zdaniem wielu zdolnych artystów nie ma szans na tak duże zasięgi jak influencerzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką.

„Mówię z pozycji osoby uprzywilejowanej i tej, której się udało. (…) Znam jednak całe mnóstwo ludzi – moich znajomych, dalszych bliższych, którzy są bardzo utalentowani – bardziej ode mnie i może od nas wszystkich tutaj razem wziętych, a im się nie udaje i wtedy mam jakąś niezgodę na to. Bardzo mnie to porusza” – wyznała szczerze.

Margaret wierzy w publiczność i autentyczną muzykę

Pomimo krytyki artystka zaznaczyła, że wierzy w odbiorców, którzy potrafią odróżnić muzykę tworzoną dla sztuki od tej, która powstaje wyłącznie dla biznesu.