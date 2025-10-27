Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Marcysia RyskalA wraca po trzech latach z nowym materiałem. Po debiutanckim albumie „M” wydanym w 2023 roku nakładem Warner Music Poland, nadchodzi premiera singla „Obok”, w którym Marcysia prezentuje się w pozytywnej i naturalnej odsłonie.

„Obok” – lekki i optymistyczny utwór o bliskości

Singiel „Obok” to optymistyczny, lekko nostalgiczny kawałek o relacjach romantycznych i bliskości najważniejszych osób w naszym życiu. Marcysia opowiada o znaczeniu tego utworu:

„Jestem przeogromnie szczęśliwa, że w końcu wracam z nową muzyką! W kawałku nie brakuje nawiązań do mojego życia prywatnego, jednak staraliśmy się stworzyć coś, z czym każdy będzie mógł się utożsamić, więc finalnie powstała lekka piosenka o miłości, bez zbędnej cukierkowości. Dla mnie akurat ten numer jest o miłości romantycznej, ale pozostawiam miejsce na interpretacje, bo tak naprawdę skupia się na tym jak bliskość ważnych osób jest niezbędna i sprawia, że czujemy się po prostu lepiej mając ich obok. No a tymi ważnymi osobami mogą być partnerzy, ale również przyjaciele czy rodzina, zwierzaki – ja przy moich kotach czuję się o wiele lepiej niż jak nie ma ich obok.”

W warstwie instrumentalnej utwór jest pełen rytmicznego basu, perkusji i synthów, których połączenie przywodzi na myśl przebłyski słońca poprawiające nastrój w jesienne dni.

Teledysk do „Obok” – lekka opowieść o byciu sobą

Klip, wyreżyserowany przez Kasię Grabek, powstał w sklepie vintage i wprowadza Marcysię w rolę kilku ikon popkultury, takich jak Britney Spears czy Charli XCX. Artystka tłumaczy koncepcję:

„Chcieliśmy stworzyć klip, który będzie pasował klimatem do kawałka – lekki, bez zbędnej napinki i z pozytywnym wydźwiękiem. Zdecydowaliśmy się stworzyć i opowiedzieć historię przygotowań do poznania rodziców mojego teledyskowego chłopaka. W klipie chcieliśmy też pokazać, że najważniejsze jest być sobą i otaczać się ludźmi, którzy nas akceptują i kochają za to jacy jesteśmy. W teledysku szukając stylówki na rodzinny obiad przebieram się za kilka ikon popkultury, ale ostatecznie zostaję w swojej stylizacji, w której czuję się najlepiej. Nie ma to być klip z wielkim moralizatorskim przesłaniem – po prostu z doświadczenia wiem, że to nigdy nie działało, kiedy w różnych sytuacjach próbowano mnie wrzucać w rolę czy schematy, w których nie czułam się sobą. Może to banał, ale naprawdę nie ma co przejmować się tym co pomyślą inni – Ci którym na nas zależy zaakceptują nas w prawdziwej i naturalnej odsłonie.”

Powrót Marcysi do YouTube i muzyki

Poza premierą singla, Marcysia wznowiła nagrywanie treści lifestyle’owych na swoim kanale YouTube, gdzie zgromadziła już ponad 1 milion subskrybentów, łącząc aktywność w sieci z muzycznym powrotem.