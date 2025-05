Marcus King przyjedzie do Polski

fot. mat. pras.

Polski koncert Marcusa Kinga coraz bliżej. 30 czerwca artysta i jego zespół wystąpią w warszawskiej Stodole. Bilety są już dostępne i znajdziecie je na stronie Live Nation Polska, organizatora występu.

Nominowany do nagrody Grammy muzyk czwartego pokolenia z Greenville w Karolinie Południowej zaczął grać na gitarze w wieku ośmiu lat, idąc w ślady swojego ojca i dziadka, również gitarzystów. Przemierzając tysiące kilometrów w trasie jako „The Marcus King Band”, wypracował sobie pozycję dzięki niezrównanym umiejętnościom scenicznym. W swojej muzyce porusza tematy złamanego serca, uzależnień i problemów ze zdrowiem psychicznym.

Kooperacja z Danem Auerbachem z The Black Keys

W 2020 roku połączył siły z Danem Auerbachem i nagrał swój solowy debiut „El Dorado”, który przyniósł mu nominację do nagrody w kategorii „Najlepszy album Americana”. Poza koncertami jako headliner, występował u boku Chrisa Stapletona, Greta Van Fleet i Nathanaiela Rateliffa, a także pojawił się na festiwalach takich jak Stagecoach i wielu innych. Zaangażował się w różne inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego, w tym charytatywną aukcję gitar we współpracy z MusiCares.

Jego album Mood Swings z 2024 roku to niczym moment chrztu, gdy woda zmywa całe życie pełne grzechów i upadków, pozostawiając tylko odrodzony, lecz wciąż surowy i prawdziwy do bólu, pierwotny krzyk. To tak, jakby King wydobył duszę prosto z wnętrza swojego ciała, przez złamane serce, aż na płytę, pod czujnym okiem Ricka Rubina. Tym razem jego wokal stoi na pierwszym planie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, a jego wierna gitara, z którą jest tak często kojarzony, schodzi na dalszy plan (choć nie brakuje imponujących solówek). Mimo mroku, który go otaczał, w potędze głosu Marcusa słychać nieodparty przebłysk nadziei.