Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rodzinną dramę: „To nie jest prawda w pełni”

Piosenkarz Marc Anthony zabrał głos w sprawie niedawnego konfliktu podczas wesela Brooklyna Beckhama, określając sytuację jako „wyjątkowo niefortunną”, jednocześnie podkreślając, że krążące w sieci informacje są „dalekie od prawdy”.

Bliski przyjaciel rodziny Beckhamów

Marc Anthony, 57 lat, od lat jest bliskim przyjacielem rodziny Beckhamów i chrzestnym Cruza Beckhama. Artysta wystąpił podczas przyjęcia weselnego Brooklyna i Nicolii Peltz Beckham w 2022 roku, umacniając tym samym więź z rodziną.

W rozmowie z Hollywood Reporter Anthony powiedział:

„Nie mam nic do powiedzenia na temat tego, co dzieje się w rodzinie. To wspaniała, wspaniała rodzina. Znam ich od czasów, zanim urodziły się dzieci. Ale nie mam nic do powiedzenia o tym, co tam się wydarzyło. To wyjątkowo niefortunne, jak to się rozgrywa—ale to nie jest prawda w pełni.”

Oświadczenie Brooklyna Beckhama na Instagramie

19 stycznia Brooklyn Beckham opublikował obszerne oświadczenie na Instagramie, w którym opisał napięcia z rodzicami, Sir Davidem i Lady Victorią Beckham, zarzucając im próbę „zepsucia” jego związku z Nicolą Peltz.

Szczególnie zwrócił uwagę na swoją pierwszą taneczną choreografię z żoną, która została rzekomo przejęta przez jego matkę:

„Przed naszymi 500 gośćmi weselnymi Marc Anthony wezwał mnie na scenę, gdzie miał się odbyć mój romantyczny taniec z żoną, ale zamiast tego czekała na mnie moja mama… Tańczyła ze mną bardzo nieodpowiednio przed wszystkimi. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej nieswojo i upokorzony.”

Wyjaśnienia DJ-a weselnego

DJ weselny Fat Tony w rozmowie z ITV’s This Morning przyznał, że moment był niezręczny, ale zdementował część przesadzonych informacji krążących w sieci:

Nie było „slut-droppingu” ani strojów PVC.

Nie było również akcji w stylu Spice Girls.

Marc Anthony miał poprosić, aby na pierwszy taniec z Brooklynem weszła „najpiękniejsza kobieta w pokoju”, co omyłkowo doprowadziło do zatańczenia Lady Beckham zamiast Nicolii.

Fat Tony dodał, że cała sytuacja wywołała łzy panny młodej, ale została źle odebrana przez niektórych gości i obserwatorów w mediach społecznościowych.

Rodzice Beckhamów milczą

Na chwilę obecną Sir David Beckham i Lady Victoria Beckham nie skomentowali sprawy. Sir David wspomniał jednak w zeszłym miesiącu w Davos o młodzieży i korzystaniu z mediów społecznościowych, zauważając, że dzieci „mogą popełniać błędy”.