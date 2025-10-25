Manifestem kobiecości, siły i wspólnoty Tatiana Okupnik zapowiada nowy album

„Toast” – manifest kobiecości, siły i wspólnoty

Tatiana Okupnik powraca z nową muzyką. Jej najnowszy singiel „Toast” to nie tylko zapowiedź nadchodzącego albumu, którego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku, ale też potężny manifest kobiecości, siły i solidarności. Artystka w odważny sposób opowiada o doświadczeniach kobiet, ich emocjach, codziennych zmaganiach i potrzebie wspólnoty.

Jak podkreśla Tatiana, utwór powstał na przekór stereotypom i ograniczeniom, które wciąż funkcjonują w przestrzeni publicznej. To piosenka o empatii, wsparciu i wzajemnym zrozumieniu między kobietami – o tym, jak ważne jest, by czuć, że nie jesteśmy same.

Nowe brzmienie Tatiany Okupnik

„Toast” otwiera zupełnie nowy rozdział w karierze artystki. Utwór, podobnie jak cała nadchodząca płyta, został nagrany na setkę, co nadaje mu surowego i naturalnego charakteru.

Brzmienie znacznie różni się od wcześniejszych dokonań Tatiany. Tym razem słychać gitarowe riffy, bluesowe inspiracje i chropowaty wokal pełen emocji i charakterystycznego „piachu”. Całość tworzy intymny, szczery i bezkompromisowy przekaz.

W utworze pojawiają się również głosy znanych kobiet, które dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami – tym, co słyszały o sobie w różnych momentach życia. Wśród nich są m.in. Lidia Popiel, Katarzyna Grochola, Sylwia Chutnik oraz Katarzyna Butowtt.

Tatiana Okupnik o piosence „Toast”

W osobistym komentarzu Tatiana tłumaczy, że „Toast” jest utworem dla każdej kobiety:

„TOAST jest być może o Tobie, może o mnie, może o niej, a może o nas. Życzę Ci, kobieto, dziewczyno, żebyś miała swój babski krąg. Kiedy czujesz, że dźwigasz za dużo i musisz zrzucić z ramion to, co dla Ciebie za ciężkie, obyś mogła poczuć, że nie jesteś jedyna. Zrozumienie, że tak mają też inne kobiety, daje ogromne wsparcie.”

Artystka podkreśla, że inspiracją do napisania piosenki były rozmowy z innymi kobietami i obserwacja ich historii. W utworze i teledysku pojawiają się jej przyjaciółki i bliskie kobiety, reprezentujące różne pokolenia i doświadczenia.

Kobieca siła i emocje w muzycznej formie

„Toast” to nie tylko muzyczny utwór, ale również emocjonalne przesłanie. Tatiana zachęca do empatii, rozmowy i akceptacji. Przypomina, że każda kobieta ma prawo do szczęścia, wolności i samostanowienia – bez względu na to, jak różne są nasze życiowe wybory.

Artystka dodaje:

„Ten TOAST wznoszę na cześć wszystkich, które mnie wspierały i tych, które tego wsparcia potrzebują. Ja nadal chcę całego życia. Czy my chcemy całego życia? Czy Ty chcesz? Nie stój z boku, usiądź z nami… Toast wznieś!”

Twórcy i współpracownicy

Za powstanie singla odpowiada silny zespół muzyków i współpracowników: Marcin, Maciek, Bartek, Błażej, Kamil, Kacper i Daniel, którzy wspólnie z Tatianą stworzyli utwór pełen emocji, ognia i szczerości.

W projekcie wzięły też udział kobiety w różnym wieku – od siedmioletnich dziewczynek po dorosłe kobiety, które wspólnie tworzą metaforyczny „babski krąg”.

Nowy album Tatiany Okupnik w 2026 roku

Singiel „Toast” to zapowiedź nadchodzącego albumu Tatiany Okupnik, który ukaże się w pierwszej połowie 2026 roku. Płyta ma być dojrzałym, szczerym i emocjonalnym dziełem, ukazującym artystkę w zupełnie nowym świetle.