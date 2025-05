Mamy to – Justyna Steczkowska w finale Konkursu Piosenki Eurowizji

fot. YouTube

Nie chcieliśmy zapeszać, ale po tak znakomitym występie nie mogło być inaczej – Justyna Steczkowska awansowała do finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie wiadomo, z którego miejsca, bowiem organizatorzy tego nie zdradzają, ale najważniejsze, że mamy finał. „Gaja” zabrzmi w sobotę w Bazylei, a my trzymamy kciuki za dobry wynik Justyny w finale.

Justyna porwała swoim wykonaniem piosenki „Gaja”. Marek Sierocki w rozmowie z Pudelkiem komentował na gorąco: – ewelacja. Po prostu wbiło mnie, że tak powiem, w fotel. I piosenka, i w ogóle wszystko – całość. Świetnie zaśpiewała Justyna. To było doskonale przygotowane. Szacun dla Jacka Dybowskiego, który to reżyserował, realizacyjnie, na najwyższym, światowym poziomie. Tancerze – super. Takie trendy w tańcu, w ruchu scenicznym, jakie są wśród największych gwiazd na świecie. I myślę, że ten występ przejdzie do historii.

Do finału awansowały reprezentacje również Norwegii, Albanii, Szwecji, Islandii, Holandii, San Marino, Estonii, Portugalii i Ukrainy.

Kolejną dziesiątkę finalistów poznamy jutro. Grono uczestników finału uzupełnią naturalnie reprezentanci wielkiej piątki – Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi i Hiszpanie, a także Szwajcarzy jako gospodarze tegorocznej edycji.

Zobaczcie dzisiejszy występ Justyny.