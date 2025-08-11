Małolat K2 wraca do Polski. Raper ma krótkie przesłanie dla Dawidziora

fot. kadr z wideo

Po wielu miesiącach zagranicznych wojaży Małolat K2 wybiera się do Polski. Raper planuje spotkać się z fanami, a przy okazji być może nagrać nowe kawałki.

– W październiku planuję przyjazd do Polski. Mam do Was pytanie – gdybym ogarną salę albo klub, żeby się z Wami spotkać, kto chciałby wpaść, przybić piątkę i pogadać na żywo? – zapytał artysta.

Propozycja Małolata spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów, co ucieszyło artystę. Wygląda na to, że jedną z osób, z którymi Małolat szczególnie chętnie chciałby się zobaczyć, jest Dawidzior. Raper zwrócił się z krótkim przesłaniem bezpośrednio do reprezentanta Hipotonii.

Małolat K2 zwraca się do Dawidziora HTA

– Dawidzior, bracie. Dziś mijają równe trzy tygodnie, odkąd jesteś na wolce. Z całego serducha życzę Ci, by ten nowy rozdział w Twoim życiu był pełen spokoju, dobrych ludzi i prawdziwej wolności – nie tylko tej fizycznej, ale także wewnętrznej. Niech każdy dzień przynosi Ci siłę, motywację i wiarę w siebie.

Masz szansę zacząć od nowa i wierzę, że możesz zbudować życie, z którego będziesz dumny. Pamiętaj, że przeszłość nie musi definiować przyszłości. Liczy się to, co zrobisz dziś. Wszystkiego dobrego, wytrwałości, mądrych decyzji, samych sukcesów w życiu i na scenie. Zdrówka. SZz.iP. – napisał Małolat K2.