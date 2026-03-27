Malik Montana wydał „GIFT EP”. Na płycie supergwiazda z Bliskiego Wschodu

Malik Montana powraca z nową muzyką i prezentuje najnowsze wydawnictwo – „GIFT EP”. Projekt składa się z czterech utworów i stanowi kolejny etap w artystycznej ewolucji rapera.

„GIFT EP” – nowy kierunek w twórczości Malika Montany

Nowa EP-ka pokazuje zupełnie inne oblicze artysty niż wcześniejszy projekt „TAX FREE”. Tym razem Malik Montana stawia na bardziej emocjonalne i osobiste brzmienie.

Utwory zawarte na „GIFT EP” opierają się na doświadczeniach, historiach i refleksjach, które – mimo osobistego charakteru – pozostają uniwersalne dla słuchaczy. To wyraźny sygnał, że artysta nie boi się eksperymentować i wychodzić poza utarte schematy.

Międzynarodowa współpraca i singiel „Vito Van”

EP-kę promował singiel „Vito Van”, w którym gościnnie pojawił się Mohamed Ramadan – jedna z największych gwiazd sceny muzycznej na Bliskim Wschodzie.

Ta współpraca podkreśla globalny charakter twórczości Malika Montany i jego ambicje wykraczające poza polski rynek muzyczny.

Produkcja na najwyższym poziomie

Za warstwę muzyczną projektu odpowiadają producenci:

Dio Mudara

ORIO

Venom Valentino

CUZCO$

Ich wkład zapewnia nowoczesne brzmienie i różnorodność stylistyczną całego wydawnictwa.

Malik Montana nie zwalnia tempa

„GIFT EP” to kolejny krok w karierze Malika Montany, który konsekwentnie rozwija swój styl i poszerza muzyczne horyzonty. Projekt udowadnia, że jego twórczość nie zna granic – zarówno gatunkowych, jak i geograficznych.