CGM

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Malik Montana udowodnił, że jego wigilijna tradycja z bigosem to prawdziwy hit internetu

2025.12.28

opublikował:

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Malik Montana po raz kolejny udowodnił, że jego wigilijna tradycja z bigosem to prawdziwy hit internetu. Raper opublikował statystyki posta, który pojawił się w Boże Narodzenie 2025 roku, a liczby robią ogromne wrażenie.

Dobowy wynik posta zwala z nóg

Z opublikowanych przez Malika Montanę danych wynika, że w ciągu jednej doby jego świąteczne zdjęcie osiągnęło:

  • 33,6 miliona zasięgu,

  • 888 tysięcy polubień,

  • 4,2 tysiąca komentarzy.

Wigilia 2025 – Malik Montana znów z bigosem

Święta Bożego Narodzenia to dla Malika Montany czas powrotu do sprawdzonej tradycji. Raper co roku publikuje zdjęcie z garnkiem bigosu, które zyskało już status kultowego wśród jego fanów. Tak było również w Wigilię 2025 roku.

Tradycja w nietypowym wydaniu

Tym razem Malik Montana postawił na humorystyczny akcent. Na zdjęciu zapozował w stroju nawiązującym do postaci Grincha, czyli bohatera znanego z niechęci do świąt. Mimo przewrotnego wizerunku raper złożył fanom świąteczne życzenia, podkreślając, że kieruje je do wszystkich, którzy obchodzą Boże Narodzenie.

Coroczny post z bigosem po raz kolejny okazał się internetowym fenomenem, a statystyki jasno pokazują, że nawet najprostsza tradycja – jeśli stoi za nią rozpoznawalna postać – może wygenerować milionowe zasięgi.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Malik Montana (@donmalikmontana)

Tagi


Popularne newsy

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE
NEWS

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu
NEWS

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu

Polecane

CGM
Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt

Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dzia ...

„Oni znają się już bardzo długo”

2 godziny temu

CGM
Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Zmarła w wieku 91 lat

2 godziny temu

CGM
Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finału trasy

Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finał ...

Utwór nosi tytuł „Forever, Forever” i trwa blisko 10 minut

6 godzin temu

CGM
Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest num ...

„Latarnie wszędzie dawno zgasły” to projekt, który wykracza poza lokalny rynek

6 godzin temu

CGM
Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zos ...

"Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania"

7 godzin temu

CGM
Edyta Górniak ofiarą oszustwa finansowego. „W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana”

Edyta Górniak ofiarą oszustwa finansowego. „W połowie roku dowiedziała ...

Sprawa trafiła do prokuratury

9 godzin temu