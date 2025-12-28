Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Malik Montana po raz kolejny udowodnił, że jego wigilijna tradycja z bigosem to prawdziwy hit internetu. Raper opublikował statystyki posta, który pojawił się w Boże Narodzenie 2025 roku, a liczby robią ogromne wrażenie.

Dobowy wynik posta zwala z nóg

Z opublikowanych przez Malika Montanę danych wynika, że w ciągu jednej doby jego świąteczne zdjęcie osiągnęło:

33,6 miliona zasięgu ,

888 tysięcy polubień ,

4,2 tysiąca komentarzy.

Wigilia 2025 – Malik Montana znów z bigosem

Święta Bożego Narodzenia to dla Malika Montany czas powrotu do sprawdzonej tradycji. Raper co roku publikuje zdjęcie z garnkiem bigosu, które zyskało już status kultowego wśród jego fanów. Tak było również w Wigilię 2025 roku.

Tradycja w nietypowym wydaniu

Tym razem Malik Montana postawił na humorystyczny akcent. Na zdjęciu zapozował w stroju nawiązującym do postaci Grincha, czyli bohatera znanego z niechęci do świąt. Mimo przewrotnego wizerunku raper złożył fanom świąteczne życzenia, podkreślając, że kieruje je do wszystkich, którzy obchodzą Boże Narodzenie.

Coroczny post z bigosem po raz kolejny okazał się internetowym fenomenem, a statystyki jasno pokazują, że nawet najprostsza tradycja – jeśli stoi za nią rozpoznawalna postać – może wygenerować milionowe zasięgi.