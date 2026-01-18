Magda Narożna podsumowuje Skolima i Zenka Martyniuka. „Jeden szuka siebie, drugi to barwny ptak”

Magda Narożna szczerze podsumowała swoich kolegów z branży disco polo. W rozmowie z kozaczek.pl wokalistka zespołu Piękni i Młodzi zdradziła, co naprawdę myśli o Skolimie i Zenku Martyniuku.

Wspólna praca w „Disco Star”

Magda Narożna od kilku lat jest jedną z jurorek programu „Disco Star” w Polo TV. Wraz z Marcinem Millerem, Skolimem i Zenkiem Martyniukiem ocenia młodych artystów marzących o karierze disco polo.

Program doczekał się już 9 edycji, a pierwszy odcinek najnowszego sezonu przyciągnął przed telewizory średnio 652 tysiące widzów. Jak przyznaje Narożna, to właśnie charyzmatyczni jurorzy są jednym z największych atutów formatu.

Magda Narożna o Skolimie: „Nie jest osadzony w jednym nurcie”

Skolim to obecnie jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Jego hity, takie jak „Wyglądasz idealnie”, „Temperatura” czy „Nie dzwoń do mnie mała”, biją rekordy popularności, a artysta pojawił się nawet podczas sylwestra w Polsacie.

Mimo sukcesu Magda Narożna zauważa, że Skolim wciąż poszukuje własnej tożsamości muzycznej.

– On trochę nie wie do końca, gdzie siebie umieścić. Trochę disco, trochę pop, latino… zahacza o różne style, ale nie jest osadzony w jednym konkretnym nurcie – oceniła bez ogródek.

Zenek Martyniuk „barwnym ptakiem disco polo”

Zupełnie inaczej wokalistka wypowiada się o Zenku Martyniuku. Lider zespołu Akcent, mimo wieloletniej kariery i medialnych zawirowań w życiu prywatnym, wciąż pozostaje ikoną gatunku.

– Zenek jest naszym barwnym ptakiem, który od lat zaskakuje. Nie spoczywa na laurach – podkreśliła Narożna.

Zdaniem artystki, właśnie taka różnorodność sprawia, że disco polo ma się dobrze i wciąż przyciąga nowych fanów.

Przyszłość disco polo? Narożna jest spokojna

Magda Narożna nie ukrywa, że z optymizmem patrzy na przyszłość branży. Sama również nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną oraz telewizyjną.