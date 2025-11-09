Madonna zachwycona nowym albumem Rosalíi „Lux”: „Nie mogę przestać słuchać! Jesteś prawdziwą wizjonerką!”

Królowa popu Madonna nie kryje swojego zachwytu nad nowym projektem Rosalíi. Tuż przed premierą czwartego albumu hiszpańskiej gwiazdy zatytułowanego „Lux”, artystka z Barcelony otrzymała jedno z największych wyróżnień w swojej karierze – pochwałę od samej Madonny.

W środowy poranek (5 listopada) Madonna udostępniła w relacji na Instagramie okładkę albumu Rosalíi, pisząc:

„Dziękuję @Rosalia. Nie mogę przestać słuchać! Jesteś prawdziwą wizjonerką!!!”

To krótkie, ale niezwykle znaczące słowa pokazują, jak duży wpływ Rosalía ma dziś na światową scenę muzyczną.

🎧 „Lux” – odważny i eksperymentalny projekt Rosalíi

Nowy album Rosalíi, zatytułowany „Lux”, ukazał się oficjalnie 7 listopada 2025 roku. To już czwarte wydawnictwo w karierze artystki i bez wątpienia jej najbardziej ambitne dzieło.

„Lux” to orkiestrowo-operowy projekt nagrany z udziałem London Symphony Orchestra, który łączy historię, duchowość i nowoczesność. Na płycie znalazło się 18 utworów, w których Rosalía śpiewa aż w 13 językach, m.in. po hiszpańsku, katalońsku, angielsku, łacinie, sycylijsku, arabsku, ukraińsku i niemiecku.

Artystka poświęciła trzy lata na tworzenie tekstów i kompozycji. Inspiracje czerpała z postaci takich jak św. Rozalia z Palermo, chińska poetka Sun Bu’er, Miriam – siostra Mojżesza, czy legendarna Patti Smith.

W rozmowie z „Billboardem” Rosalía przyznała:

„Życie w tym świecie to czasem ogromne wyzwanie. Chciałam, by ten album dawał światło i nadzieję – bo właśnie z takich emocji powstał.”

🎼 Singiel „Berghain” z Björk i Yves Tumorem

Przed premierą fani mieli okazję posłuchać pierwszego utworu z płyty – singla „Berghain”, nagranego we współpracy z Björk i Yves Tumorem. Piosenka łączy elementy muzyki klasycznej, chóralnej i elektronicznej. Rozpoczyna się partią orkiestry smyczkowej, po której pojawia się potężny chóralny refren w stylu Carmina Burana, a Rosalía śpiewa sopranem w trzech językach.

Jak sama artystka podkreśla:

„To zupełnie inny projekt niż wszystko, co robiłam wcześniej. Musiałam nauczyć się pracy z orkiestrą i zrozumieć wszystkie instrumenty. To był ogromny proces nauki i poszukiwania własnej prawdy w muzyce.”

Teledysk do uwtoru powstał w Polsce.

💬 Björk i Madonna w zachwycie nad Rosalíą

Nie tylko Madonna wyraziła swoje uznanie. Björk, która współpracowała z Rosalíą przy „Berghain”, napisała na X:

„Jestem niezwykle zaszczycona, że mogę być częścią tego projektu. Rosalía jest niesamowita – ten album to muzyczne kung-fu gatunków! Gratulacje!”

Takie słowa od artystek, które same uchodzą za ikony artystycznej niezależności, potwierdzają, że Rosalía osiągnęła status jednej z najbardziej innowacyjnych twórczyń współczesnej muzyki.

🌍 „Lux” – duchowość, kobiecość i sztuka w jednym

Album „Lux” to nie tylko muzyka – to manifest artystyczny o kobiecej sile, duchowości i wolności twórczej. Rosalía pokazuje, że potrafi przekraczać granice gatunków i języków, tworząc dzieło, które łączy operę, pop, elektronikę i tradycję w jedną, spójną całość.

Nie dziwi więc, że Madonna nazwała ją „prawdziwą wizjonerką” – bo w świecie popu, gdzie oryginalność bywa rzadkością, Rosalía wciąż potrafi zaskakiwać i inspirować.