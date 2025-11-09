Madonna zachwycona nowym albumem Rosalíi „Lux”: „Nie mogę przestać słuchać! Jesteś prawdziwą wizjonerką!”

CGM

"Lux" to album, na który na pewno trzeba zwrócic uwagę

2025.11.09

Królowa popu Madonna nie kryje swojego zachwytu nad nowym projektem Rosalíi. Tuż przed premierą czwartego albumu hiszpańskiej gwiazdy zatytułowanego „Lux”, artystka z Barcelony otrzymała jedno z największych wyróżnień w swojej karierze – pochwałę od samej Madonny.

W środowy poranek (5 listopada) Madonna udostępniła w relacji na Instagramie okładkę albumu Rosalíi, pisząc:

„Dziękuję @Rosalia. Nie mogę przestać słuchać! Jesteś prawdziwą wizjonerką!!!”

To krótkie, ale niezwykle znaczące słowa pokazują, jak duży wpływ Rosalía ma dziś na światową scenę muzyczną.

🎧 „Lux” – odważny i eksperymentalny projekt Rosalíi

Nowy album Rosalíi, zatytułowany „Lux”, ukazał się oficjalnie 7 listopada 2025 roku. To już czwarte wydawnictwo w karierze artystki i bez wątpienia jej najbardziej ambitne dzieło.

„Lux” to orkiestrowo-operowy projekt nagrany z udziałem London Symphony Orchestra, który łączy historię, duchowość i nowoczesność. Na płycie znalazło się 18 utworów, w których Rosalía śpiewa aż w 13 językach, m.in. po hiszpańsku, katalońsku, angielsku, łacinie, sycylijsku, arabsku, ukraińsku i niemiecku.

Artystka poświęciła trzy lata na tworzenie tekstów i kompozycji. Inspiracje czerpała z postaci takich jak św. Rozalia z Palermo, chińska poetka Sun Bu’er, Miriam – siostra Mojżesza, czy legendarna Patti Smith.

W rozmowie z „Billboardem” Rosalía przyznała:

„Życie w tym świecie to czasem ogromne wyzwanie. Chciałam, by ten album dawał światło i nadzieję – bo właśnie z takich emocji powstał.”

🎼 Singiel „Berghain” z Björk i Yves Tumorem

Przed premierą fani mieli okazję posłuchać pierwszego utworu z płyty – singla „Berghain”, nagranego we współpracy z Björk i Yves Tumorem. Piosenka łączy elementy muzyki klasycznej, chóralnej i elektronicznej. Rozpoczyna się partią orkiestry smyczkowej, po której pojawia się potężny chóralny refren w stylu Carmina Burana, a Rosalía śpiewa sopranem w trzech językach.

Jak sama artystka podkreśla:

„To zupełnie inny projekt niż wszystko, co robiłam wcześniej. Musiałam nauczyć się pracy z orkiestrą i zrozumieć wszystkie instrumenty. To był ogromny proces nauki i poszukiwania własnej prawdy w muzyce.”

Teledysk do uwtoru powstał w Polsce.

💬 Björk i Madonna w zachwycie nad Rosalíą

Nie tylko Madonna wyraziła swoje uznanie. Björk, która współpracowała z Rosalíą przy „Berghain”, napisała na X:

„Jestem niezwykle zaszczycona, że mogę być częścią tego projektu. Rosalía jest niesamowita – ten album to muzyczne kung-fu gatunków! Gratulacje!”

Takie słowa od artystek, które same uchodzą za ikony artystycznej niezależności, potwierdzają, że Rosalía osiągnęła status jednej z najbardziej innowacyjnych twórczyń współczesnej muzyki.

🌍 „Lux” – duchowość, kobiecość i sztuka w jednym

Album „Lux” to nie tylko muzyka – to manifest artystyczny o kobiecej sile, duchowości i wolności twórczej. Rosalía pokazuje, że potrafi przekraczać granice gatunków i języków, tworząc dzieło, które łączy operę, pop, elektronikę i tradycję w jedną, spójną całość.

Nie dziwi więc, że Madonna nazwała ją „prawdziwą wizjonerką” – bo w świecie popu, gdzie oryginalność bywa rzadkością, Rosalía wciąż potrafi zaskakiwać i inspirować.

