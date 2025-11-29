Madonna wydaje „Bedtime Stories – The Untold Chapter” z okazji 30-lecia klasycznego albumu

Madonna prezentuje „Bedtime Stories – The Untold Chapter”, specjalne wydawnictwo EP z okazji 30-lecia swojego kultowego albumu Bedtime Stories. Nowa EP-ka składa się z 8 utworów, w tym wczesnych dem, alternatywnych wersji i rarytasów, które ukazują ewolucję brzmienia R&B w twórczości gwiazdy.

Format wydania i kolekcjonerskie dodatki

„Bedtime Stories – The Untold Chapter” ukazuje się na czarnym winylu oraz w wersji cyfrowej. Edycja analogowa dostępna jest na Madonna.com i Rhino.com, wzbogacona o zestaw kolekcjonerskich pocztówek.

Ponadto pojawiła się wersja deluxe CD, która łączy oryginalny album Bedtime Stories z nową EP-ką oraz 20-stronicową książeczką zawierającą teksty i ilustracje.

Współpraca z producentem i sesja fotograficzna

Madonna nad EP-ką współpracowała ze Stuartem Price’em, producentem odpowiedzialnym m.in. za brzmienie albumu Confessions on a Dance Floor. Na okładkę trafiło zdjęcie z sesji z 1994 roku autorstwa Paolo Roversiego, który wcześniej współtworzył fotografie do singla Bedtime Story.

Reedycja oryginalnego albumu i sukces komercyjny

Oryginalny album Bedtime Stories z 1994 roku doczekał się także reedycji na srebrnym winylu, dostępnego w wybranych sklepach. Była to szósta płyta w dorobku Madonny, która sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na całym świecie i przyniosła przeboje takie jak:

Take a Bow

Secret

Human Nature

Album uważany jest za jedno z najodważniejszych brzmieniowo dzieł w karierze artystki.

Tracklista „Bedtime Stories – The Untold Chapter”

Strona 1:

Survival – Quiet Storm Demo Remix Secret – Allstar New Single Mix Right On Time – Original Demo Edit Don’t Stop – Original Demo Edit

Strona 2:

Freedom – Short Mix Human Nature – Howie Tee New Clean Edit Let Down Your Guard – Rough Single Mix Love Won’t Wait – Original Demo Edit

Inne jubileusze Madonny

W listopadzie Madonna świętowała również 20-lecie albumu Confessions on a Dance Floor, wydając Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition. Cyfrowa wersja deluxe zawiera 20 numerów, w tym strony B singli, remiksy i nagrania promocyjne.