Madonna wydaje „Bedtime Stories – The Untold Chapter” z okazji 30-lecia klasycznego albumu

Madonna prezentuje „Bedtime Stories – The Untold Chapter”, specjalne wydawnictwo EP z okazji 30-lecia swojego kultowego albumu Bedtime Stories. Nowa EP-ka składa się z 8 utworów, w tym wczesnych dem, alternatywnych wersji i rarytasów, które ukazują ewolucję brzmienia R&B w twórczości gwiazdy.
Format wydania i kolekcjonerskie dodatki
„Bedtime Stories – The Untold Chapter” ukazuje się na czarnym winylu oraz w wersji cyfrowej. Edycja analogowa dostępna jest na Madonna.com i Rhino.com, wzbogacona o zestaw kolekcjonerskich pocztówek.
Ponadto pojawiła się wersja deluxe CD, która łączy oryginalny album Bedtime Stories z nową EP-ką oraz 20-stronicową książeczką zawierającą teksty i ilustracje.
Współpraca z producentem i sesja fotograficzna
Madonna nad EP-ką współpracowała ze Stuartem Price’em, producentem odpowiedzialnym m.in. za brzmienie albumu Confessions on a Dance Floor. Na okładkę trafiło zdjęcie z sesji z 1994 roku autorstwa Paolo Roversiego, który wcześniej współtworzył fotografie do singla Bedtime Story.
Reedycja oryginalnego albumu i sukces komercyjny
Oryginalny album Bedtime Stories z 1994 roku doczekał się także reedycji na srebrnym winylu, dostępnego w wybranych sklepach. Była to szósta płyta w dorobku Madonny, która sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na całym świecie i przyniosła przeboje takie jak:
-
Take a Bow
-
Secret
-
Human Nature
Album uważany jest za jedno z najodważniejszych brzmieniowo dzieł w karierze artystki.
Tracklista „Bedtime Stories – The Untold Chapter”
Strona 1:
-
Survival – Quiet Storm Demo Remix
-
Secret – Allstar New Single Mix
-
Right On Time – Original Demo Edit
-
Don’t Stop – Original Demo Edit
Strona 2:
-
Freedom – Short Mix
-
Human Nature – Howie Tee New Clean Edit
-
Let Down Your Guard – Rough Single Mix
-
Love Won’t Wait – Original Demo Edit
Inne jubileusze Madonny
W listopadzie Madonna świętowała również 20-lecie albumu Confessions on a Dance Floor, wydając Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition. Cyfrowa wersja deluxe zawiera 20 numerów, w tym strony B singli, remiksy i nagrania promocyjne.