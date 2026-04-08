Madonna pojawi się w serialu „The Studio”. Kogo zagra ikona?

Legenda popu Madonna wystąpi gościnnie w drugim sezonie serialu The Studio. Artystka pojawi się w dwóch odcinkach, które będą inspirowane historią jej anulowanego filmu biograficznego.

Powrót Madonny do aktorstwa po latach

Będzie to pierwsza rola aktorska Madonny od 2003 roku, kiedy pojawiła się w sitcomie Will & Grace. Jej ostatnią główną rolą filmową był obraz Swept Away, który nie odniósł sukcesu.

W serialu artystka zagra samą siebie, co wpisuje się w konwencję produkcji, gdzie znane postacie pojawiają się w fikcyjnych wersjach własnych historii.

Wątek anulowanego filmu biograficznego

Fabuła odcinków będzie oparta na prawdziwych wydarzeniach związanych z biografią Madonny, która miała powstać jako film reżyserowany przez nią samą. W roli młodej artystki obsadzona była Julia Garner, jednak projekt ostatecznie został anulowany.

Obecnie historia życia Madonny ma zostać przeniesiona na format serialowy tworzony dla Netflixa.

Satyra na Hollywood

Serial „The Studio”, stworzony przez Setha Rogena, to satyryczne spojrzenie na przemysł filmowy. W nowym sezonie bohaterowie zabiorą fikcyjny film o Madonnie na Festiwal w Wenecji, licząc na sukces i nominacje do Oscarów.

Produkcja znana jest z licznych cameo – w pierwszym sezonie pojawili się m.in. Martin Scorsese, Charlize Theron oraz Zoe Kravitz.

Zmiany w obsadzie

Drugi sezon powstaje bez Catherine O’Hara, która zmarła w styczniu w wieku 71 lat. Jej odejście zostało uczczone przez twórców serialu podczas ceremonii nagród.