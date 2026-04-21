Madonna oferuje nagrodę za zaginione kostiumy z Coachelli 2026

Madonna poinformowała, że oferuje nagrodę za zwrot zaginionych archiwalnych kostiumów, które zniknęły po jej występie na festiwalu Coachella 2026. Do zdarzenia doszło po niespodziewanym show podczas setu Sabriny Carpenter, gdzie artystka zaprezentowała nowy etap projektu „Confessions II”.

Madonna na Coachelli 2026 – powrót po 20 latach

Podczas występu Madonna przypomniała swój pierwszy koncert na Coachelli sprzed dwóch dekad, podkreślając symboliczny charakter powrotu. Artystka wystąpiła w stylizacjach z własnych archiwów, w tym w kultowym gorsecie, kurtce i elementach od Gucci.

Jak sama mówiła ze sceny, był to dla niej „moment pełnego domknięcia cyklu”, ponieważ wróciła w kostiumach nawiązujących do ery „Confessions On A Dance Floor”.

Zaginione kostiumy Madonny po Coachelli

Wkrótce po wydarzeniu Madonna ujawniła w mediach społecznościowych, że część jej archiwalnych ubrań zniknęła. Chodzi m.in. o:

kurtkę sceniczną

gorset

sukienkę

oraz inne elementy garderoby z jej prywatnych archiwów

Artystka podkreśliła, że nie są to zwykłe ubrania, lecz „część jej historii” i ważny element dziedzictwa scenicznego.

Madonna zaapelowała do fanów o pomoc w odnalezieniu kostiumów i zaoferowała nagrodę za ich bezpieczny zwrot. Wskazała również kontakt do swojego zespołu: Infomaverick2026@gmail.com.

Nowa era „Confessions II” i singiel „I Feel So Free”

Występ na Coachelli był również początkiem nowej ery muzycznej Madonny. Artystka zaprezentowała utwory:

„Vogue”

„Like A Prayer”

„Get Together” (wersja a cappella)

oraz premierowy fragment nowego projektu

Po występie Madonna wydała także singiel „I Feel So Free”, który zapowiada album „Confessions II”.

Nowa płyta powstaje ponownie we współpracy ze Stuartem Price’em i ma ukazać się 3 lipca 2026 roku. Krążek będzie dostępny w wersji standardowej oraz deluxe.

„Confessions II” – kontynuacja kultowego albumu

Nowy projekt Madonny nawiązuje do jej przełomowego albumu „Confessions On A Dance Floor” z 2005 roku. Artystka zapowiada, że płyta jest refleksją nad muzyką taneczną jako „przestrzenią emocji i rytuału”, a nie tylko rozrywką.

Madonna podkreśla, że „Confessions II” ma być jednym z najważniejszych projektów w jej karierze i symbolicznym powrotem do korzeni muzyki klubowej.

Madonna – ikona popu nadal w centrum uwagi

Madonna pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej muzyki pop. Jej występ na Coachelli 2026 oraz zapowiedź nowego albumu ponownie przyciągnęły uwagę fanów i mediów na całym świecie, potwierdzając jej status globalnej ikony muzyki.