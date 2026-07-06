Madonna miała pojawić się na London Pride. Występ odwołano ze względów bezpieczeństwa

Madonna miała być jedną z największych niespodzianek tegorocznego London Pride, jednak – według medialnych doniesień – jej występ został odwołany w ostatniej chwili. Powodem miały być obawy związane z bezpieczeństwem uczestników wydarzenia i możliwym napływem dodatkowych tłumów.

Organizatorzy zdementowali plotki

Od kilku dni spekulowano, że Królowa Popu niespodziewanie pojawi się na głównej scenie na Trafalgar Square. Według wcześniejszych informacji Madonna nie planowała koncertu, lecz krótkie przemówienie skierowane do uczestników wydarzenia.

W dniu parady organizatorzy Pride in London opublikowali jednak oficjalne oświadczenie, w którym poinformowali, że artystka nie wystąpi podczas imprezy.

Decyzja miała zapaść ze względów bezpieczeństwa

Jak podaje brytyjski The Sun, Madonna była gotowa wziąć udział w wydarzeniu, jednak jej zespół miał zrezygnować z tego pomysłu tuż przed rozpoczęciem imprezy.

Źródło cytowane przez gazetę twierdzi, że wokalistka była podekscytowana możliwością uczestnictwa w London Pride, ponieważ od lat wspiera społeczność LGBTQ+. Ostatecznie zdecydowano jednak o wycofaniu się z planów z obawy, że jej obecność mogłaby doprowadzić do niekontrolowanego napływu fanów i zakłócić przebieg dobrze zorganizowanego wydarzenia.

Przedstawiciele Madonny nie skomentowali dotąd tych doniesień.

Madonna promuje nowy album „Confessions II”

Informacje o odwołanym występie pojawiły się zaledwie kilka dni po premierze nowego albumu „Confessions II”, który ukazał się 3 lipca. To kontynuacja kultowego „Confessions On A Dance Floor” z 2005 roku i pierwsza płyta Madonny od czasu wydanego w 2019 roku albumu „Madame X”.

W ramach promocji artystka zorganizowała serię imprez „Club Confessions” w Los Angeles, Paryżu i Londynie. W stolicy Wielkiej Brytanii za konsoletą pojawili się m.in. producent Stuart Price, DJ-ka Honey Dijon, Jodie Harsh oraz Horse Meat Disco. Gościnnie wystąpiła także córka Madonny, Lourdes, która współtworzy utwór „The Test”.

Media spekulują również, że po zakończeniu promocji nowego albumu Madonna szykuje kolejny duży projekt. Wśród fanów pojawiają się nawet przypuszczenia dotyczące jej możliwego występu na Glastonbury 2027.