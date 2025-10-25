Szukaj
Madison Beer ogłasza nowy album „locket"

Nowy rozdział w karierze piosenkarki

2025.10.25

Madison Beer ogłasza nowy album „locket”

Dwukrotnie nominowana do nagrody GRAMMY oraz wielokrotnie nagradzana platynowymi płytami artystka Madison Beer ogłosiła premierę swojego nowego albumu studyjnego zatytułowanego „locket”. Wydawnictwo ukaże się nakładem Epic Records już 16 stycznia 2026 roku.

Nowy album został napisany i współprodukowany przez samą Beer, a w jego powstawaniu uczestniczyli jej stali współpracownicy — One Love, LOSTBOY oraz Leroy Clampitt. Na krążku znajdą się również dobrze znane fanom single z 2025 roku: „bittersweet” i „yes baby”.

„locket” – album pełen wspomnień i emocji

Madison Beer zdradziła, że tytuł „locket” (ang. medalion) to metafora zamknięcia wspomnień i doświadczeń w jednym miejscu. Artystka opisuje płytę jako mozaikę emocji, dźwięków i przeżyć, która odzwierciedla jej rozwój jako autorki tekstów, wokalistki i producentki.

„Każdy utwór żyje w tym metaforycznym medalionie, przechowywanym na pamiątkę” – mówi Beer. „Każdy album to dla mnie era, a gdy trafia do świata, rozdział zostaje zamknięty.”

Album ma być połączeniem popowych pejzaży dźwiękowych z dojrzałym, emocjonalnym przekazem.

Sukces singla „bittersweet”

Informacja o albumie pojawia się tuż po premierze teledysku do utworu „bittersweet”, napisanego i współreżyserowanego przez Madison Beer. W klipie występuje aktor Sean Kaufman znany z serialu The Summer I Turned Pretty.

Teledysk przedstawia historię rozstania i emocjonalnego oczyszczenia – podczas gdy bohaterka mierzy się ze złamanym sercem, na niebie rozbłyskują fajerwerki, a ulice wypełnia parada symbolizująca nowo odnalezioną wolność.

Utwór „bittersweet” osiągnął ogromny sukces — trafił do Top 40 amerykańskiego radia popowego szybciej niż jakikolwiek inny singiel Beer, a występ artystki podczas pokazu Victoria’s Secret w Nowym Jorku przyciągnął ponad 2,5 miliona widzów na żywo.

Energetyczne „yes baby” podbija streamingi

Wcześniej Madison Beer zaprezentowała singiel „yes baby”, który zamykał jej taneczno-popową trylogię. Klip, współreżyserowany przez artystkę i Aerin Moreno, w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery zdobył ponad milion odtworzeń na Spotify.

Nowe wydawnictwo „locket” ma być więc nie tylko muzycznym podsumowaniem ostatnich sukcesów Beer, ale także początkiem nowego etapu w jej karierze.

