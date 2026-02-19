CGM

Mac Miller w pośmiertnym utworze z Thundercatem

Muzycy połączyli siły w utworze „She Knows Too Much”

Fani Mac Millera otrzymali wyjątkowy prezent – nigdy wcześniej niepublikowany numer artysty, który powstał w kolaboracji z Thundercatem. Nowy singiel zatytułowany „She Knows Too Much” został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzanego producenta Greg Kurstin i łączy funkowe brzmienie z charakterystycznym, płynnym wokalem Mac Millera.

Wspólna wizja muzyczna

Utwór opowiada o miłości do kobiety, która okazuje się złym wyborem. Tekst Mac Millera wprowadza słuchacza w osobiste refleksje i humorystyczne, ale szczere obserwacje relacji:

„You got trouble payin’ rent now / Live in an apartment, I can take you to the penthouse… / I know you say it’s true love, but why you always hit me when the check bounce?”

Singiel jest wspierany przez psychodeliczny, animowany teledysk, wyreżyserowany przez Léa Esmaili, który wizualnie oddaje klimat utworu.

Emocjonalny hołd Thundercata

Thundercat w komunikacie prasowym podkreślił, jak ważna była dla niego współpraca z Mac Millerem:

„Jestem wdzięczny, że spędziłem z nim czas na tej planecie. Co za artysta, co za duch, co za radość móc tego doświadczyć.”

Na Instagramie dodał również osobiste wspomnienia:

„Zawsze uważałem Maca za ‚jednoosobowy Rat Pack’. Gładki jak Frank, fajny jak Sammy, elegancki jak Dean… Tak się cieszę, że w końcu mogę to podzielić z wami naszą współpracą! Od Faces, przez Swimming in Circles, do Ballonerism i dalej… niech żyje Mac Miller!!!”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

