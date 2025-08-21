Szukaj
Ma wszystko, by stać się wielką gwiazdą. Amerykanka o polskich korzeniach prezentuje nowy utwór

Kaeyra wraca z nowym singlem "Keep Dreaming" - manifestem siły i wewnętrznej wolności.

2025.08.21

fot. YouTube

Kaeyra – amerykańska artystka o polskich korzeniach prezentuje poruszający utwór „Keep Dreaming”, który rezonuje z każdą kobietą, która postawiła na siebie. Artystka w pełni wykorzystuje swój głos, nie tylko w sensie wokalnym ale też symbolicznym. Nowy utwór to pełna emocjonalnej siły opowieść o stawianiu granic, odzyskiwaniu własnej wartości i ostatecznym „żegnaj” wobec tych, którzy nie potrafią doceniać drugiej osoby.

„Keep Dreaming” to piosenka o odzyskiwaniu siły po tym, jak ktoś cię zranił i nie potrafił docenić – mówi Kaeyra. – To nie jest piosenka o złamanym sercu, tylko o wyborze siebie i wyznaczeniu granic. „Keep Dreaming” to moje „nie ma powrotu” – dodaje.

Nowoczesna produkcja i emocjonalna głębia

Utwór łączy nowoczesną produkcję z emocjonalną głębią i mocnym przekazem. Zamiast goryczy – jest tu jasność, spokój i siła wynikająca z decyzji, której nie trzeba tłumaczyć.

Kaeyra (Caroline Baran) to artystka o polskich korzeniach, wychowana w Chicago przez silne kobiety, które od najmłodszych lat uczyły ją niezależności i wiary w siebie. Od trzeciego roku życia występuje na scenie, a jej muzyczna droga obejmuje m.in. udział w America’s Got Talent (w wieku 15 lat) oraz dojście do finałowej Top 20 programu American Idol w 2023 roku. Jako jedyna (jak dotąd) Polka wystąpiła na festiwalu Lollapalooza. W Polsce natomiast występowała kilkakrotnie na sopockich festiwalach. Jako multiinstrumentalistka (gra m.in. na gitarze, basie, pianinie i flecie), Kaeyra łączy techniczne umiejętności z autentycznym przekazem i sceniczną charyzmą.

