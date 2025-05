Lorde z nowym singlem „Man of the Year”

fot. mat. pras.

Niedługo po ogłoszeniu światowej trasy koncertowej, w tym koncertu w Łodzi, Lorde prezentuje drugi singiel zapowiadający album „Virgin” – utwór „Man of the Year”.

Producentami piosenki są Lorde i Jim-E Stack. Wcześniej artystka udostępniła „What Was That”, które zadebiutowało na szczycie US Spotify i dotarło do 5. miejsca zestawienia Global Spotify. Był to najwyższy debiut Lorde w serwisach streamingowych od czasu premiery „Royals”.

„Man of the Year” to kolejne elektryzujące spojrzenie na „Virgin” – nadchodzący album Lorde. Krążek ukaże się 27 czerwca. Album zapowiada odważną brzmieniową rewolucję, balansując między maksymalistyczną produkcją, a typową dla Lorde liryczną intymnością.

Lorde w grudniu w Polsce

Premiera nowego singla i albumu „Virgin” rozgrzewają atmosferę przed nadchodzącymi koncertami w ramach Ultrasound World Tour. Występy w tak kultowych miejscach jak Madison Square Garden w Nowym Jorku, O2 Arena w Londynie, AFAS Live w Amsterdamie czy The Anthem w Waszyngtonie są już wyprzedane. 6 grudnia gwiazda wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie i tam wejściówki są jeszcze dostępne, ale radzimy nie czekać do ostatniej chwili.

Wydanie „Man of the Year” i kilka tygodni do premiery albumu „Virgin” to ważny moment w kulturze nie tylko dla fanów Lorde.

Lorde – „Virgin” – tracklista:

1. Hammer

2. What Was That

3. Shapeshifter

4. Man Of The Year

5. Favourite Daughter

6. Current Affairs

7. Clearblue

8. GRWM

9. Broken Glass

10. If She Could See Me Now

11. David