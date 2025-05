Lorde na koncercie w Polsce

foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Mijający rok zapowiada się świetnie dla fanów Lorde. 27 czerwca na rynku pojawi się jej nowy album „Virgin”. Ponadto nowozelandzka ikona alt-popu Lorde ogłosiła jesienną trasę koncertową „Ultrasound”, obejmującą Amerykę Północną i Europę.

Trasa rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy w legendarnych miejscach na całym świecie – w tym Madison Square Garden, The Kia Forum, Red Rocks Amphitheatre oraz londyńskiej O2 Arenie – będą to jej pierwsze koncerty jako headlinerki na wymienionych scenach.

W wybranych terminach jako supporty wystąpią: Blood Orange, The Japanese House, Nilüfer Yanya, Chanel Beads, Empress Of, Jim-E Stack i Oklou.

Lorde dotrze do Polski

Na liście krajów, które odwiedzi Lorde, znalazła się również Polska. 6 grudnia artystka wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie na koncercie organizowanym przez Live Nation. Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster Polska rozpocznie się 15 maja godz. 10:00. 24h później ruszy otwarta sprzedaż.