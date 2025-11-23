CGM

Live Nation właśnie zapowiedziało koncert mega gwiazdy w Polsce

Kolejna super gwiazda zagra w Polsce w 2026 roku

2025.11.23

Live Nation właśnie zapowiedziało koncert mega gwiazdy w Polsce

Live Nation przyzwyczaiło nas już do podprowadzania ogłoszeń koncertowych w weekendy. I nie inaczej jest dzisiaj. Dopiero co na Instagramie agencji pojawiła się wizualizacja zapowiadająca kolejny koncert. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku, do grona gwiazd, które zagrają w naszym kraju, dołączyła grupa Guns n’ Roses. Poza tym, że w wizualu pojawia się jedynie rok 2026, w komentarzach fani przewidują, że zespół zagra na warszawskim Stadionie Narodowym. Jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się zapewne na początku nadchodzącego tygodnia.

 

