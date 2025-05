Liroy wydał pierwszą płytę od 20 lat. Poznaliśmy zaproszonych gości

W ostatnich latach Liroy kilkukrotnie zapowiadał swój płytowy powrót, ale udało się dopiero teraz. Fizyczne wydanie „L7” dociera już do fanów, wkrótce na platformach streamingowych pojawi się wydanie cyfrowe.

Poznaliśmy gości Liroya

Wyprodukowane przez DJ-a HWR „L7” to złożona z sześciu utworów EP-ka, na której gościnnie pojawili się Karaz, Fenomen, Pih, Kabe i Mika Urbaniak.

Raper promuje wydawnictwo klipem do solowego utworu „Chcę więcej”.

„7” nie jest jedynym tegorocznym wydawnictwem Liroya. W marcu do kin trafił film dokumentalny zatytułowany „Don’t Fu*k With Liroy”. Po premierze artysta odwiedził naszą redakcję, by spotkać się z Arturem Rawiczem. Z 1 NA 1 dowiecie się m.in., dlaczego Liroy wydał w życiu tak mało płyt. Artysta przyznaje, że muzyka zawsze była dla niego rzeczą nadrzędną, ale wewnętrzna kontrola jakości sprawiała, że nie chciał wypuszczać rzeczy, do których nie był do końca przekonany. O czym jeszcze Liroy rozmawiał z Arturem Rawiczem? Przekonajcie się, oglądając poniższy materiał.