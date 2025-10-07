Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdzący”. Gwiazdor miał mieć luźne podejście do higieny

Foto: A. Silfen

W swojej nowej autobiografii „Truly”, Lionel Richie ujawnia nieznane dotąd szczegóły z życia Michaela Jacksona, w tym jego problemy z higieną osobistą i nietypowe przyzwyczajenia. Artysta opisał przyjaciela i współpracownika jako osobę ekscentryczną, a jednocześnie pełną dziecięcej beztroski.

Michael Jackson i jego przydomek „Smelly”

Według Richiego, w młodszych latach swojej kariery, Jackson był czasami nazywany „Smelly” przez legendarnego producenta Quincey’a Jonesa. Richie pisze:

„Michael by się śmiał, zdając sobie sprawę, że nie zmienił ani nie umył swoich ubrań przez kilka dni… Wszyscy mamy swoje dziwactwa.”

Artysta tłumaczy, że słaba higiena Michaela była częściowo spowodowana jego ogromną sławą. Jackson nie mógł swobodnie kupować ubrań w sklepach ani wysyłać ich do pralni, bo jego rzeczy były często zatrzymywane przez fanów jako pamiątki. Richie dodaje:

„Po prostu wpadł w nawyk noszenia tych samych spodni, dopóki nie stały się nie do noszenia.”

Codzienne życie i ekscentryczne przyzwyczajenia Jacksona

Richie opisuje życie Jacksona jako mieszankę intensywnej pracy artystycznej i swobodnego, domowego stylu: na scenie w wymyślnych kostiumach od stylistów, w studiu w piżamie i kapciach,w domu w luźnych ubraniach, pozwalających na taniec i zabawę ze zwierzętami.

Lionel Richie wspomina również wizyty Jacksona w swoim domu:

„Zawsze przychodził w tym, co miał pod ręką – dżinsy i koszulkę. Dżinsy były albo za krótkie, albo spadały… i, cóż, śmierdziały.”

Richie dodaje humorystycznie, że po jednej z wizyt Jacksona znalazł stare, zużyte ubrania Michaela na dywanie, co skomentował:

„Co mogę zrobić, tylko się śmiać? MJ był tutaj.”

Richie i jego trasy koncertowe

Lionel Richie niedawno zakończył trasę po Wielkiej Brytanii w 2025 roku. Wcześniej, w 2023 roku, wystąpił podczas Coronation Concert w Windsor Castle, a także na trasie po USA z zespołem Earth, Wind & Fire. Później artysta odbył rezydenturę koncertową w Las Vegas.

Nadchodzący film biograficzny o Michaelu Jacksonie

Fani Michaela Jacksona mogą też czekać na nowy film biograficzny zatytułowany „Michael”, którego premiera planowana jest na kwiecień 2026 roku. Film wyreżyseruje Antoine Fuqua, a samego Jacksona zagra jego siostrzeniec, Jaafar Jackson. W rolę ojca Michaela, Joe Jacksona, wcieli się Colman Domingo, znany z serialu Euphoria.