Szukaj
CGM

Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdzący”. Gwiazdor miał mieć luźne podejście do higieny

"Wszyscy mamy swoje dziwactwa”

2025.10.07

opublikował:

Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdzący”. Gwiazdor miał mieć luźne podejście do higieny

Foto: A. Silfen

W swojej nowej autobiografii „Truly”, Lionel Richie ujawnia nieznane dotąd szczegóły z życia Michaela Jacksona, w tym jego problemy z higieną osobistą i nietypowe przyzwyczajenia. Artysta opisał przyjaciela i współpracownika jako osobę ekscentryczną, a jednocześnie pełną dziecięcej beztroski.

Michael Jackson i jego przydomek „Smelly”

Według Richiego, w młodszych latach swojej kariery, Jackson był czasami nazywany „Smelly” przez legendarnego producenta Quincey’a Jonesa. Richie pisze:

„Michael by się śmiał, zdając sobie sprawę, że nie zmienił ani nie umył swoich ubrań przez kilka dni… Wszyscy mamy swoje dziwactwa.”

Artysta tłumaczy, że słaba higiena Michaela była częściowo spowodowana jego ogromną sławą. Jackson nie mógł swobodnie kupować ubrań w sklepach ani wysyłać ich do pralni, bo jego rzeczy były często zatrzymywane przez fanów jako pamiątki. Richie dodaje:

„Po prostu wpadł w nawyk noszenia tych samych spodni, dopóki nie stały się nie do noszenia.”

Codzienne życie i ekscentryczne przyzwyczajenia Jacksona

Richie opisuje życie Jacksona jako mieszankę intensywnej pracy artystycznej i swobodnego, domowego stylu: na scenie w wymyślnych kostiumach od stylistów, w studiu w piżamie i kapciach,w domu w luźnych ubraniach, pozwalających na taniec i zabawę ze zwierzętami.

Lionel Richie wspomina również wizyty Jacksona w swoim domu:

„Zawsze przychodził w tym, co miał pod ręką – dżinsy i koszulkę. Dżinsy były albo za krótkie, albo spadały… i, cóż, śmierdziały.”

Richie dodaje humorystycznie, że po jednej z wizyt Jacksona znalazł stare, zużyte ubrania Michaela na dywanie, co skomentował:

„Co mogę zrobić, tylko się śmiać? MJ był tutaj.”

Richie i jego trasy koncertowe

Lionel Richie niedawno zakończył trasę po Wielkiej Brytanii w 2025 roku. Wcześniej, w 2023 roku, wystąpił podczas Coronation Concert w Windsor Castle, a także na trasie po USA z zespołem Earth, Wind & Fire. Później artysta odbył rezydenturę koncertową w Las Vegas.

Nadchodzący film biograficzny o Michaelu Jacksonie

Fani Michaela Jacksona mogą też czekać na nowy film biograficzny zatytułowany „Michael”, którego premiera planowana jest na kwiecień 2026 roku. Film wyreżyseruje Antoine Fuqua, a samego Jacksona zagra jego siostrzeniec, Jaafar Jackson. W rolę ojca Michaela, Joe Jacksona, wcieli się Colman Domingo, znany z serialu Euphoria.

Tagi


Popularne newsy

AdMa zakończyła współpracę z agencją ghostwriterską Ghost Time Tomba
NEWS

AdMa zakończyła współpracę z agencją ghostwriterską Ghost Time Tomba

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”
NEWS

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”
NEWS

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa
NEWS

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify
NEWS

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”
NEWS

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”
NEWS

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”

Polecane

CGM
Nie żyje syn Tiny Turner. Ike Turner Jr. miał 67 lat

Nie żyje syn Tiny Turner. Ike Turner Jr. miał 67 lat

Muzyk od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi

2 minuty temu

CGM
Donald Trump przyznał, że Diddy poprosił go o ułaskawienie

Donald Trump przyznał, że Diddy poprosił go o ułaskawienie

Czy prezydent USA daruje raperowi odsiadkę w więzieniu?

24 minuty temu

CGM
20-lecie „Drewnianej Małpy Rock”: Gural świętuje wyjątkową niespodzianką dla fanów

20-lecie „Drewnianej Małpy Rock”: Gural świętuje wyjątkową niespodzian ...

20 lat temu Gural wydał kultowy album „Drewnianej Małpy Rock”

33 minuty temu

CGM
Florence + The Machine zapowiada premierę „visual world” do nowego albumu ‘Everybody Scream’ w Londynie

Florence + The Machine zapowiada premierę „visual world” do nowego alb ...

Florence + The Machine ogłosili intymny pokaz w Londynie

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift nie może już utożsamić się z „The Tortured Poets Department”: „Nie jestem już nieszczęśliwa”

Taylor Swift nie może już utożsamić się z „The Tortured Poets Departme ...

Taylor Swift o twórczości i szczęściu

2 godziny temu

CGM
Arab wypłacił liścia Jackowi Murańskiemu podczas konferencji Prime 14

Arab wypłacił liścia Jackowi Murańskiemu podczas konferencji Prime 14

Murański wyprowadził Araba z równowagi

3 godziny temu