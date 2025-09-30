Szukaj
Lider Iron Maiden o okolicznościach rozstania z perkusistą: „Nie mieliśmy wyboru”

"Musieliśmy podjąć decyzję".

2025.09.30

Tegoroczna trasa Iron Maiden „Run For Your Lives” jest pierwszą, od 1982 r., którą zespół grał bez Nicko Mcbraina. Bębniarz, który dołączył do grupy po nagraniu albumu „The Number Of The Beast” formalnie nadal jest członkiem grupy, ale ze względów zdrowotnych musiał wycofać się z koncertowania. Miejsce Nicko zajął Simon Dawson i to z nim na pokładzie Maiden wystąpili na PGE Narodowym w Warszawie.

W wywiadzie dla „Rock Candy” basista i jednocześnie lider grupy przyznał, że decyzja o rozstaniu z Nicko była trudna, ale jednocześnie niezbędna. Artysta podkreślił również, że ostatecznie to McBrain zdecydował się ustąpić ze stanowiska.

„Nie mieliśmy wyjścia”

Nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy dokonać tej zmiany przez problemy zdrowotne Nicko. Musieliśmy podjąć decyzję, czy gramy dalej, czy nie. Mieliśmy zabukowaną trasę i reszta zespołu chciała grać. Ostatecznie decyzja o odejściu należała do Nicko i szanujemy, że na to się zdecydował – powiedział Harris.

Iron Maiden wrócą na scenę w przyszłym roku. Grupa będzie koncertować również w Europie, ale póki co brak informacji, czy zawita również do Polski.

