Liam Gallagher zasugerował radnym Edynburga, że „powinni wynieść się z miasta”

fot. Greg Williams

Na trzy tygodnie przed pierwszym koncertem reaktywowanego po 16 latach Oasis, Brytyjczycy coraz bardziej „żyją” zbliżającymi się wydarzeniami. Wygląda jednak na to, że niektórzy słuchacze ekscytują się w dość inwazyjny sposób, co nie podoba ogółowi społeczeństwa, a także władzom. Rada miejska Edynburga chciałaby chyba, by było już po koncertach Oasis, ponieważ fani grupy mają być utrapieniem dla miasta.

„Chciałbym zobaczyć zdjęcie całej rady. Zakładam, że są tam naprawdę wyjątkowe osoby”

Radni określili grupę fanów Oasis mianem „hałaśliwych, nietrzeźwych mężczyzn w średnim wieku”. Ta opinia nie przypadła do gustu Liamowi Gallagherowi, który nie szczędzi władzom szkockiego miasta cierpkich słów.

– Zwracam się do radnych Edynburga. Słyszałem, co mówiliście o fanach Oasis. Szczerze mówiąc, wasze podejście to jakiś żarty. Gdybym był jednym z was, wyniósłbym się tego dnia z miasta. Chciałbym zobaczyć zdjęcie całej rady. Zakładam, że są tam naprawdę wyjątkowe osoby – zakpił Liam.

Oasis wystąpią w Edynburgu trzykrotnie – 8, 9 i 12 sierpnia. Koncerty grupy ma zobaczyć w tym mieście ok. 210 tys. fanów.