Liam Gallagher podważa słowa managera Oasis

fot. facebook / @OasisOfficial

W związku z nadchodzącym powrotem Oasis na scenę, fani zadają zadają sobie pytanie, czy poza koncertami grupa planuje nagrywać nową muzykę. Liam i Noel Gallagherowie póki co nie odnieśli się do tego oficjalnie, zrobił to za to ich manager. W wywiadzie dla Music Week Alec McKinlay zadeklarował, że zespół nie planuje wydawać muzyki.

„Jedynymi osobami, które będą decydowały o przyszłości Oasis, jesteśmy JA i RKID”

Wypowiedź KcKinlaya dotarła do młodszego z Gallagherów i chyba odrobinę go zirytowała. Liam odniósł się do słów swojego managera, umniejszając jego pozycji w ekipie Oasis.

– On jest tylko księgowym. Jedynymi osobami, które będą decydowały o przyszłości Oasis, jesteśmy JA i RKID – zadeklarował we wpisie na platformie X.

RKID to oczywiście Noel.

Co ciekawe, McKinlay nie tylko wykluczył nową muzykę, ale zakwestionował także to, że zespół po zakończeniu tegorocznej trasy ruszy w kolejną trasę. To również nie podoba się Liamowi, który sugeruje, by zamiast snuć dalekosiężne plany, żyć z dnia na dzień i poczekać, co przyniesie przyszłość.