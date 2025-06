Liam Gallagher liczy na trwały powrót Oasis?

fot. facebook / @OasisOfficial

4 lipca Oasis rozpoczynają pierwszą trasę koncertową od 15 lat. Fani i media od momentu ogłoszenia powrotu grupy zastanawiają się, czy zespół poprzestanie jedynie na trasie, czy też może wróci na scenę na stałe. Dotychczas z obozu Oasis docierały informacje, sugerujące, że nie możemy liczyć na nic poza trasą, ale teraz Liam wlał nadzieję w serca fanów.

Oasis zostaną razem na dłużej?

Rozmawiając z fanami na Twitterze młodszy z braci Gallagherów stwierdził, że okres po rozpadzie Oasis to jego zdaniem „zmarnowane lata”. Jednocześnie Liam przyznał, że ma nadzieję, iż po zakończeniu tournée zespół „zostanie razem”.

Zapytany o to, co myśli o ponownych występach z bratem, Liam stwierdził: – Wiesz co, to duchowe przeżycie, ale nie mogę przestać myśleć o tych wszystkich zmarnowanych latach. Co za strata cennego czasu.

Czy to znaczy, że Oasis mogą jednak wrócić na dobre? Kiedy w 2020 r. Liam wydawał „C’mon You Know”, przyznał w wywiadzie dla NME, że zawsze bliżej było mu do grania w zespołach.