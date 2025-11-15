CGM

Leosia nawinęła, że Fagata ma za plecami Matę – czy to oznacza, że raper podpisał kontrakt z influencerką?

Leosia rozwiewa wątpliwości

2025.11.15

Mata po raz kolejny zaskoczył fanów – kilka dni temu najpierw opublikował sesję zdjęciową z udziałem Fagaty, a kilka dni później do sieci trafił nowy teledysk rapera, w którym zagrała infuencerka znana z niebieskiej platformy.  Utwór, zatytułowany „Haters Gonna Hate”, łączy muzykę z charakterystyczną dla artysty wizualną kampanią

Fagata dołącza do wytwórni Maty?

Według słów Young Leosia, Mata nawiązał formalną współpracę z Fagatą – podpisał z nią kontrakt w ramach swojej wytwórni „Muzyka”. Dzięki temu Fagata zyskuje nie tylko wsparcie w produkcji muzycznej, ale też potencjał marketingowy i biznesowy, który może przyczynić się do znaczącego rozwoju jej kariery.

Wytwórnia „Muzyka” prowadzona jest przez Matę oraz Szczepana z Gombao33, co sprawia, że to przedsięwzięcie ma solidne podstawy. Informacje te nie pochodzą tylko z plotek  Young Leosia skomentowała wprost, że wersy z piosenki „Ej Agatka” odnoszą się do realnej umowy kontraktowej, a nie metaforycznej relacji.

Skąd pomysł na współpracę Maty z Fagatą?

Young Leosia nawinęła w swoim dissie, że Fagata ma za plecami Matę. Young Multi, który nagrał swoja reakcję na kawałek „Ej Agatka” i część komentujących sugerowała, że ta linijka może mieć podtekst seksualny. Wątpliwości rozwiała jednak szefowa Baila Ella, która wyjaśniła, że chodziło jej o to, że Mata podpisał kontrakt płytowy z Agatą.

