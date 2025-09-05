Legendarny wieczór z Marylą Rodowicz i jej gośćmi w Teatrze Dramatycznym

fot. Dagmara Szewczuk / @dagsoon

3 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert Maryli Rodowicz w ramach cyklu MTV Unplugged. Artystce towarzyszyli bambi, Ewa Farna, Misia Furtak, Igor Herbut, Błażej Król, Lanberry, Mata, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski, a całość przygotował muzycznie Bartek Królik.

To niezapomniane wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale także symbolicznym spotkaniem pokoleń – Maryli Rodowicz, ikony polskiej sceny, z artystami młodszego pokolenia, którzy dziś kształtują jej przyszłość. Koncert został zarejestrowany i już wkrótce ukaże się w serii wydawnictw MTV Unplugged nakładem Warner Music Poland, dając fanom możliwość ponownego przeżycia tej wyjątkowej nocy.

Maryla Rodowicz dołącza do Brodki, Zalewskiego, Ostrego i innych

„MTV Unplugged” to prestiżowa seria koncertów, w ramach której wybitni artyści prezentują swoje utwory w akustycznej odsłonie. Dzięki nowym aranżacjom publiczność ma okazję odkryć znane kompozycje na nowo i doświadczyć ich w zupełnie inny, wyjątkowy sposób. W Polsce na scenie MTV Unplugged wystąpili dotąd m.in. Monika Brodka, Kayah, Hey, Krzysztof Zalewski, O.S.T.R. czy Natalia Kukulska. Teraz do tego elitarnego grona dołączyła Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz to jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej, która od ponad sześciu dekad nieprzerwanie zachwyca publiczność swoją charyzmą, sceniczną energią i artystyczną wszechstronnością. W swoim dorobku ma ponad 20 albumów studyjnych oraz imponującą dyskografię liczącą ponad 600 utworów. Jej koncerty to barwne widowiska łączące teatralność z autentyczną emocją, zawsze dopracowane w najmniejszych detalach, od kostiumu po interpretację. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmują utwory napisane przez Agnieszkę Osiecką, takie jak niezapomniana „Małgośka”, „Niech żyje bal” czy „Remedium”, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki popularnej. Maryla Rodowicz pozostaje prawdziwą legendą estrady, ponadczasowe hity, setki nagród i niezliczone przeboje sprawiają, że od lat gości na największych festiwalach i listach przebojów. Jej twórczość przekracza granice gatunków, łącząc folk, pop i rock, a koncerty od zawsze słyną z niezwykłej energii, barwnych stylizacji i niezrównanego kontaktu z publicznością, wciąż inspirując kolejne pokolenia.

Koncert MTV Unplugged Maryli Rodowicz powstał przy współpracy Paramount Global z CANAL+. Emisja już w grudniu.