Lech Janerka ogłasza trasę pożegnalną. Zagra wyjątkowy koncert w Warszawie

Foto: Roman Bosiacki

Janerka – legenda polskiej sceny alternatywnej – ogłosił swoją trasę pożegnalną, która będzie symbolicznym zwieńczeniem ponad 40 lat działalności artystycznej. Jednym z wyjątkowych przystanków będzie koncert 18 listopada 2026 roku w Klub Stodoła w Warszawa.

Symboliczne pożegnanie ze sceną

Artysta zdecydował się na trasę o bardzo osobistym charakterze. Wybrane miejsca nie są przypadkowe – to przestrzenie, które przez lata były ważnymi punktami na jego artystycznej drodze. Występ w warszawskim Klubie Stodoła zapowiada się więc nie tylko jako koncert, ale także sentymentalny powrót do miejsc bliskich artyście i jego publiczności.

Najważniejsze utwory w przekrojowym programie

Podczas koncertów publiczność usłyszy przekrojowy materiał obejmujący najważniejsze momenty twórczości Janerki. W repertuarze nie zabraknie takich utworów jak „Strzeż się tych miejsc”, „Jezu jak się cieszę” czy „Paragwaj”, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki alternatywnej.

Program trasy ma łączyć kultowe kompozycje z utworami z nowszych projektów artysty. Całość ma stworzyć muzyczną opowieść o konsekwencji, niezależności i bezkompromisowym podejściu do sztuki.

Ponad cztery dekady na scenie

Lech Janerka przez lata występował przede wszystkim wtedy, gdy – jak sam podkreślał – miał coś ważnego do powiedzenia. Po ponad czterech dekadach działalności artystycznej postanowił zakończyć sceniczny rozdział swojej kariery w sposób charakterystyczny dla siebie – wierny własnej estetyce i przekazowi.

Pożegnalna trasa będzie więc nie tylko podsumowaniem imponującej kariery, ale także okazją, by raz jeszcze doświadczyć na żywo wrażliwości i błyskotliwości jednego z najważniejszych twórców polskiej alternatywy.