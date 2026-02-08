CGM

Lana Del Rey zapowiada nowy singiel „White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Artystka ujawniła również, że teledysk do singla został już nakręcony

2026.02.08

Lana Del Rey zapowiada nowy singiel „White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Lana Del Rey ujawniła fanom datę premiery nowego singla z długo wyczekiwanego albumu country „Stove”. Piosenkarka podzieliła się szczegółami współpracy przy utworze, w tym współautorstwem swojego męża, Jeremy’ego Dufrene’a.

Nowy singiel już wkrótce

W sobotę, 7 lutego 2026, Lana Del Rey opublikowała na Instagram Story krótkie wideo, w którym zapowiedziała swój nowy singiel:

„’White Feather Hawk Tail Deer Hunter’ jest moją ulubioną piosenką z nowego albumu i pojawi się 17-go” – powiedziała wokalistka, nie precyzując miesiąca, choć prawdopodobnie chodzi o luty.

Utwór powstał we współpracy z producentami Drew Ericksonem i Jackiem Antonoffem, którzy „znaleźli magiczny akord, którego brakowało”.

Kto współtworzył singiel?

Lana Del Rey ujawniła, że nad utworem pracowali:

  • Jeremy Dufrene – mąż i współautor,

  • Caroline „Chuck” Grant – siostra Del Rey,

  • Brat Lana – udział w tworzeniu,

  • Dean Reid i Laura Sisk – miksowanie utworu.

Wokalistka dodała, że w utworze pojawiło się wiele fragmentów i fraz dodanych przez osoby trzecie.

Teledysk gotowy

Artystka ujawniła również, że teledysk do singla został już nakręcony:

„Zrobiliśmy go sami, ale montaż, pobieranie i przesyłanie materiału zajęło godziny” – powiedziała Del Rey.

Kiedy premiera albumu „Stove”?

Lana Del Rey zdradziła, że jej 10. album studyjny może ukazać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy:

„Winyl zajmuje trzy miesiące, więc trzy miesiące plus dwa tygodnie. Może trochę mniej lub więcej” – tłumaczyła.

Historia i opóźnienia albumu

Del Rey po raz pierwszy zapowiedziała album country w styczniu 2024 roku podczas Billboard x NMPA Songwriter Awards. Początkowo miał nosić tytuł „Lasso” i ukazać się we wrześniu 2024 r.

Pierwszy singiel z tego albumu, „Henry, Come On”, został wydany w kwietniu 2025 roku, kiedy tytuł albumu zmieniono na „The Right Person Will Stay”, a później na „Stove”.

„Były bardziej autobiograficzne, niż sądziłam, i to zajęło więcej czasu” – mówiła Del Rey w sierpniu 2025.

Większość albumu ma mieć country’owy charakter, co jest powrotem do pomysłu sprzed ośmiu lat.

