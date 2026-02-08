Lana Del Rey zapowiada nowy singiel „White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Lana Del Rey ujawniła fanom datę premiery nowego singla z długo wyczekiwanego albumu country „Stove”. Piosenkarka podzieliła się szczegółami współpracy przy utworze, w tym współautorstwem swojego męża, Jeremy’ego Dufrene’a.
Nowy singiel już wkrótce
W sobotę, 7 lutego 2026, Lana Del Rey opublikowała na Instagram Story krótkie wideo, w którym zapowiedziała swój nowy singiel:
„’White Feather Hawk Tail Deer Hunter’ jest moją ulubioną piosenką z nowego albumu i pojawi się 17-go” – powiedziała wokalistka, nie precyzując miesiąca, choć prawdopodobnie chodzi o luty.
Utwór powstał we współpracy z producentami Drew Ericksonem i Jackiem Antonoffem, którzy „znaleźli magiczny akord, którego brakowało”.
Kto współtworzył singiel?
Lana Del Rey ujawniła, że nad utworem pracowali:
-
Jeremy Dufrene – mąż i współautor,
-
Caroline „Chuck” Grant – siostra Del Rey,
-
Brat Lana – udział w tworzeniu,
-
Dean Reid i Laura Sisk – miksowanie utworu.
Wokalistka dodała, że w utworze pojawiło się wiele fragmentów i fraz dodanych przez osoby trzecie.
Teledysk gotowy
Artystka ujawniła również, że teledysk do singla został już nakręcony:
„Zrobiliśmy go sami, ale montaż, pobieranie i przesyłanie materiału zajęło godziny” – powiedziała Del Rey.
Kiedy premiera albumu „Stove”?
Lana Del Rey zdradziła, że jej 10. album studyjny może ukazać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy:
„Winyl zajmuje trzy miesiące, więc trzy miesiące plus dwa tygodnie. Może trochę mniej lub więcej” – tłumaczyła.
Historia i opóźnienia albumu
Del Rey po raz pierwszy zapowiedziała album country w styczniu 2024 roku podczas Billboard x NMPA Songwriter Awards. Początkowo miał nosić tytuł „Lasso” i ukazać się we wrześniu 2024 r.
Pierwszy singiel z tego albumu, „Henry, Come On”, został wydany w kwietniu 2025 roku, kiedy tytuł albumu zmieniono na „The Right Person Will Stay”, a później na „Stove”.
„Były bardziej autobiograficzne, niż sądziłam, i to zajęło więcej czasu” – mówiła Del Rey w sierpniu 2025.
Większość albumu ma mieć country’owy charakter, co jest powrotem do pomysłu sprzed ośmiu lat.