Lana Del Rey zapowiada nowy singiel „White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Lana Del Rey ujawniła fanom datę premiery nowego singla z długo wyczekiwanego albumu country „Stove”. Piosenkarka podzieliła się szczegółami współpracy przy utworze, w tym współautorstwem swojego męża, Jeremy’ego Dufrene’a.

Nowy singiel już wkrótce

W sobotę, 7 lutego 2026, Lana Del Rey opublikowała na Instagram Story krótkie wideo, w którym zapowiedziała swój nowy singiel:

„’White Feather Hawk Tail Deer Hunter’ jest moją ulubioną piosenką z nowego albumu i pojawi się 17-go” – powiedziała wokalistka, nie precyzując miesiąca, choć prawdopodobnie chodzi o luty.

Utwór powstał we współpracy z producentami Drew Ericksonem i Jackiem Antonoffem, którzy „znaleźli magiczny akord, którego brakowało”.

Kto współtworzył singiel?

Lana Del Rey ujawniła, że nad utworem pracowali:

Jeremy Dufrene – mąż i współautor,

Caroline „Chuck” Grant – siostra Del Rey,

Brat Lana – udział w tworzeniu,

Dean Reid i Laura Sisk – miksowanie utworu.

Wokalistka dodała, że w utworze pojawiło się wiele fragmentów i fraz dodanych przez osoby trzecie.

Teledysk gotowy

Artystka ujawniła również, że teledysk do singla został już nakręcony:

„Zrobiliśmy go sami, ale montaż, pobieranie i przesyłanie materiału zajęło godziny” – powiedziała Del Rey.

Kiedy premiera albumu „Stove”?

Lana Del Rey zdradziła, że jej 10. album studyjny może ukazać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy:

„Winyl zajmuje trzy miesiące, więc trzy miesiące plus dwa tygodnie. Może trochę mniej lub więcej” – tłumaczyła.

Historia i opóźnienia albumu

Del Rey po raz pierwszy zapowiedziała album country w styczniu 2024 roku podczas Billboard x NMPA Songwriter Awards. Początkowo miał nosić tytuł „Lasso” i ukazać się we wrześniu 2024 r.

Pierwszy singiel z tego albumu, „Henry, Come On”, został wydany w kwietniu 2025 roku, kiedy tytuł albumu zmieniono na „The Right Person Will Stay”, a później na „Stove”.

„Były bardziej autobiograficzne, niż sądziłam, i to zajęło więcej czasu” – mówiła Del Rey w sierpniu 2025.

Większość albumu ma mieć country’owy charakter, co jest powrotem do pomysłu sprzed ośmiu lat.