Lana Del Rey nagrała nowy motyw Jamesa Bonda do gry „007: First Light”

Lana Del Rey zaprezentowała nowy utwór zatytułowany „First Light”, który będzie oficjalnym motywem muzycznym nadchodzącej gry „007: First Light”. Produkcja tworzona przez IO Interactive, znane z serii „Hitman”, przedstawi oryginalną historię początków Jamesa Bonda.

To kolejny raz, gdy artystka zbliża się do uniwersum Bonda – wcześniej napisała utwór „24” rozważany do filmu „Spectre”, jednak ostatecznie wybrano piosenkę Sama Smitha.

„007: First Light” – nowa odsłona Bonda w świecie gier

Gra „007: First Light” ma być nową interpretacją historii agenta 007. W produkcji pojawi się:

Patrick Gibson jako James Bond

Lenny Kravitz jako Bawma the Pirate King

Priyanga Burford jako M

Alastair Mackenzie jako Q

Kiera Lester jako Miss Moneypenny

Noemie Nakia jako Miss Roth

Lennie James jako John Greenway

Premiera gry planowana jest na 27 maja na Xbox, PlayStation i PC, natomiast wersja na Nintendo Switch 2 została opóźniona.

Powstanie utworu „First Light”

Nowy utwór powstał we współpracy Lany Del Rey z kompozytorem Davidem Arnoldem, znanym z muzyki do filmów o Bondzie, takich jak „Casino Royale” czy „Tomorrow Never Dies”.

Twórcy podkreślają, że piosenka łączy klasyczny klimat Bonda z nowoczesnym, charakterystycznym stylem artystki. Według IO Interactive utwór ma „natychmiastowy bondowski charakter”, jednocześnie wprowadzając świeżą energię do marki.

Lana Del Rey a historia z Jamesem Bondem

W 2024 roku Lana Del Rey przyznała, że wcześniej stworzyła utwór do filmu „Spectre”, jednak producenci wybrali „Writing’s On The Wall” Sama Smitha. Artystka wielokrotnie sugerowała, że chciałaby stworzyć oficjalny motyw Bonda.

W przeszłości swoje propozycje do serii zgłaszały również inne znane zespoły i artyści, w tym Radiohead, co podkreśla prestiż i konkurencyjność muzyki w świecie 007.

Gra, muzyka i przyszłe projekty

Twórcy gry zapowiadają, że muzyka będzie jednym z kluczowych elementów budujących atmosferę „007: First Light”. W projekcie bierze udział także DJ Dimitri Vegas, który przygotował remiks klasycznego motywu Bonda.

Tymczasem Lana Del Rey pracuje nad nowym albumem „Stove”, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Wcześniej znany był pod roboczymi tytułami „Lasso” oraz „The Right Person Will Stay”.