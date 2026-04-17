Lana Del Rey nagrała nowy motyw Jamesa Bonda do gry „007: First Light”

2026.04.17

Lana Del Rey zaprezentowała nowy utwór zatytułowany „First Light”, który będzie oficjalnym motywem muzycznym nadchodzącej gry „007: First Light”. Produkcja tworzona przez IO Interactive, znane z serii „Hitman”, przedstawi oryginalną historię początków Jamesa Bonda.

To kolejny raz, gdy artystka zbliża się do uniwersum Bonda – wcześniej napisała utwór „24” rozważany do filmu „Spectre”, jednak ostatecznie wybrano piosenkę Sama Smitha.

„007: First Light” – nowa odsłona Bonda w świecie gier

Gra „007: First Light” ma być nową interpretacją historii agenta 007. W produkcji pojawi się:

  • Patrick Gibson jako James Bond
  • Lenny Kravitz jako Bawma the Pirate King
  • Priyanga Burford jako M
  • Alastair Mackenzie jako Q
  • Kiera Lester jako Miss Moneypenny
  • Noemie Nakia jako Miss Roth
  • Lennie James jako John Greenway

Premiera gry planowana jest na 27 maja na Xbox, PlayStation i PC, natomiast wersja na Nintendo Switch 2 została opóźniona.

Powstanie utworu „First Light”

Nowy utwór powstał we współpracy Lany Del Rey z kompozytorem Davidem Arnoldem, znanym z muzyki do filmów o Bondzie, takich jak „Casino Royale” czy „Tomorrow Never Dies”.

Twórcy podkreślają, że piosenka łączy klasyczny klimat Bonda z nowoczesnym, charakterystycznym stylem artystki. Według IO Interactive utwór ma „natychmiastowy bondowski charakter”, jednocześnie wprowadzając świeżą energię do marki.

Lana Del Rey a historia z Jamesem Bondem

W 2024 roku Lana Del Rey przyznała, że wcześniej stworzyła utwór do filmu „Spectre”, jednak producenci wybrali „Writing’s On The Wall” Sama Smitha. Artystka wielokrotnie sugerowała, że chciałaby stworzyć oficjalny motyw Bonda.

W przeszłości swoje propozycje do serii zgłaszały również inne znane zespoły i artyści, w tym Radiohead, co podkreśla prestiż i konkurencyjność muzyki w świecie 007.

Gra, muzyka i przyszłe projekty

Twórcy gry zapowiadają, że muzyka będzie jednym z kluczowych elementów budujących atmosferę „007: First Light”. W projekcie bierze udział także DJ Dimitri Vegas, który przygotował remiks klasycznego motywu Bonda.

Tymczasem Lana Del Rey pracuje nad nowym albumem „Stove”, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Wcześniej znany był pod roboczymi tytułami „Lasso” oraz „The Right Person Will Stay”.

Popularne newsy

Malik Montana Young Loeisa Freak IG 2026
NEWS

Young Leosia nagrała numer z Malikiem Montaną: „Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są naprawdę drogie

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Koncert Kanye Westa na Stadionie w Chorzowie zostanie odwołany. Możliwe, że w ciagu najbliższych kilku godzin

Fagata 2026 IG
NEWS

Fagata jest w Japonii i nagrywa z jednym z największych raperów na świecie

Katy Perry Ruby Rose
NEWS

Menedżer klubu wspomina wieczór podczas którego miało dojść do molestowania Ruby Rose przez Katy Perry 

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2
NEWS

To jest skandal! GIF nakazuje usunięcie fragmentu utworu Taco Hemingway’a. Jego wytwórnia wydała oświadczenie

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Kanye Westa wydali oświadczenie. Pre-rejestrację na bilety na koncert Ye wypełniło blisko 100 000 Polaków

Polecane

CGM
Kim Kardashian Kris Jenner IG 2025

Kim Kardashian i Kris Jenner żądają 7 milionów dolarów od Raya J

Nowy konflikt prawny wokół jednej z najsłynniejszych afer celebryckich

10 godzin temu

CGM
Spotify 2024 logo

Anna’s Archive ukarane grzywną 322 mln dolarów po przegranej sprawie o ...

Gigantyczny wyrok w sprawie dotyczącej praw autorskich

11 godzin temu

CGM
Kanye West

Kanye West nie zagra w Chorzowie. Koncert został oficjalnie odwołany & ...

Oficjalne stanowisko Stadionu Śląskiego

13 godzin temu

CGM
Roger Waters

Wokalista Disturbed stwierdził, że mógłby uderzyć Rogera Watersa. Czło ...

Ostra wymiana zdań między muzykami

14 godzin temu

CGM
Kanye-West-P.-Tarasewicz-2

Koncert Kanye Westa na Stadionie w Chorzowie zostanie odwołany. Możliw ...

To już praktycznie pewne - Ye nie zagra w Chorzowie

16 godzin temu

CGM
Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2

To jest skandal! GIF nakazuje usunięcie fragmentu utworu Taco Hemingwa ...

Publikujemy oświadczenie 2020 w sprawie nakazu wydanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny

18 godzin temu