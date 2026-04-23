Labrinth odszedł z „Euphorii” bo nie chciał tworzyć muzyki pod algoryty

Labrinth ponownie odniósł się do swojej decyzji o odejściu z pracy nad ścieżką dźwiękową do serialu Euphoria. Artysta podkreśla, że nie zamierza sprowadzać swojej twórczości do „internetowego fodderu”, czyli krótkotrwałego contentu wykorzystywanego w mediach społecznościowych.

Konflikt z branżą i stanowcze słowa artysty

W ostatnich tygodniach Labrinth wywołał duże poruszenie, publikując emocjonalne wpisy w mediach społecznościowych, w których krytykował przemysł muzyczny oraz współpracę przy serialu Euphoria.

Artysta sugerował, że jego decyzja o wycofaniu się z projektu wynikała z braku zgodności wizji oraz trudnych doświadczeń zawodowych.

„Nie chcę być częścią gry o uwagę”

W kolejnych wypowiedziach Labrinth odniósł się do sposobu, w jaki muzyka funkcjonuje w erze mediów społecznościowych. Zaznaczył, że nie chce wykorzystywać dramatów czy kontrowersji do promowania swojej twórczości.

Labrinth podkreślił, że:

nie zamierza tworzyć muzyki pod algorytmy

nie chce zamieniać swojej twórczości w „viralowy produkt”

zależy mu na autentycznym kontakcie z odbiorcami

Jego słowa wywołały szeroką dyskusję w branży muzycznej na temat presji platform cyfrowych i oczekiwań wobec artystów.

Muzyka, która zdefiniowała „Euphorię”

Labrinth był kluczową postacią odpowiedzialną za brzmienie serialu Euphoria. Jego muzyka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów produkcji.

Do jego najważniejszych utworów związanych z serialem należą:

„Still Don’t Know My Name”

„Formula”

„Never Felt So Alone” (nominacja Grammy, we współpracy z Billie Eilish)

Ścieżka dźwiękowa Labrintha pomogła zbudować emocjonalny i wizualny styl serialu.

Twórcza relacja z HBO i Samem Levinsonem

Twórca serialu Euphoria, Sam Levinson, wcześniej określał Labrintha jako fundament muzycznej tożsamości produkcji. Mimo kontrowersji podkreślał, że artysta był kluczowym współtwórcą atmosfery serialu.

„Euphoria” sezon 3 – nowy etap historii

Trzeci sezon Euphoria wrócił na ekrany po dłuższej przerwie i przedstawia bohaterów już w dorosłym życiu. Wątki obejmują m.in. problemy prawne Rue, granej przez Zendayę, oraz dalszy rozwój relacji między postaciami.

Brak udziału Labrintha oznacza wyraźną zmianę w warstwie muzycznej serialu, który dotąd był silnie z nim kojarzony.

Artysta kontra przemysł muzyczny

Sprawa Labrintha wpisuje się w szerszy trend napięć między artystami a branżą rozrywkową. Coraz częściej muzycy otwarcie mówią o:

presji wyników i algorytmów

konflikcie kreatywności z marketingiem

zmęczeniu kulturą „viralowych momentów”

Labrinth jasno deklaruje, że chce zachować kontrolę nad swoim procesem twórczym, nawet jeśli oznacza to rezygnację z dużych projektów.