CGM

Kult z ważnym komunikatem: Wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia zostają odwołane

"Wierzymy, że najbliższe miesiące przyniosą Kaziowi spokój, regenerację i powrót do pełni sił"

2025.12.10

opublikował:

Kult z ważnym komunikatem: Wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia zostają odwołane

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Zespół Kult ogłosił ważny komunikat dotyczący swojej nadchodzącej trasy koncertowej. Wszystkie występy z udziałem Kazika Staszewskiego w okresie od stycznia do kwietnia 2026 zostały odwołane.

Przyczyna odwołania koncertów

Na oficjalnym Facebooku Kultu opublikowano oświadczenie: zdrowie lidera zespołu jest najważniejsze. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że najbliższe miesiące pozwolą Kazikowi na pełną regenerację i powrót do formy.

Drodzy Fani zespołu Kult, poniżej ważny komunikat: 🚨

„Drodzy, przechodzimy teraz wyjątkowo trudny, ale też ważny moment. Taki, który przypomina nam wszystkim, co jest naprawdę najważniejsze. A bez cienia wątpliwości jest to zdrowie Kazika i wierzymy, że wszyscy jesteśmy tu w tym absolutnie zgodni.

W związku z tym musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję dotyczącą naszego kalendarza koncertowego.

Otóż odwołane zostają wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia.

Dotyczy to również zaplanowanej trasy „Kult Akustik”.

Wierzymy, że najbliższe miesiące przyniosą Kaziowi spokój, regenerację i powrót do pełni sił.

Z całego serca życzymy mu, aby wrócił zdrowy, silny i pełen energii – czekamy na ten moment z nadzieją i optymizmem 💪😊❤️” – Kult.

W trosce o zdrowie Kazika informujemy, że planowany „Weekend z Kazikiem” (9 i 10 stycznia) oraz cała przyszłoroczna trasa Kult Akustik zostają odwołane. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Cała ekipa Klubu Stodoła przesyła Kazikowi najszczersze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Z wyrozumiałością i serdecznym wsparciem czekamy na kolejne występy, gdy tylko będzie to możliwe. ❤️🤘

Tagi


Popularne newsy

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja
NEWS

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”
NEWS

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”
NEWS

Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku
NEWS

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN
NEWS

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em
NEWS

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”
NEWS

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Polecane

CGM
Daria Zawiałow świętuje sukcesy i zapowiada trasę halową 2027

Daria Zawiałow świętuje sukcesy i zapowiada trasę halową 2027

Już 10 grudnia o godz. 12:00 ruszy sprzedaż limitowanej, świątecznej puli biletów na koncerty Darii

37 minut temu

CGM
Of Monsters and Men w Warszawie

Of Monsters and Men w Warszawie

Koncert odbędzie się w warszawskiej Stodole

2 godziny temu

CGM
Ojciec Amy Winehouse oskarża przyjaciół wokalistki o sprzedaż jej rzeczy za ponad 700 tysięcy funtów

Ojciec Amy Winehouse oskarża przyjaciół wokalistki o sprzedaż jej rzec ...

Mitch oskarżył dwie przyjaciółki Amy o nielegalne sprzedawanie i jej pamiątek

3 godziny temu

CGM
Metallica: fani dostają dożywotni zakaz po wspinaczce na wieżę głośnikową w Perth

Metallica: fani dostają dożywotni zakaz po wspinaczce na wieżę głośnik ...

Incydent podczas trasy M72 World Tour

3 godziny temu

CGM
Liam Gallagher rozwiewa wątpliwości: Oasis nie ruszą w trasę w 2026 roku

Liam Gallagher rozwiewa wątpliwości: Oasis nie ruszą w trasę w 2026 ro ...

Fani muszą uzbroić się w cierpliwość,

3 godziny temu

CGM
Iga Świątek zaskoczyła Marylę Rodowicz i pojawiła się na jej 80. urodzinach

Iga Świątek zaskoczyła Marylę Rodowicz i pojawiła się na jej 80. urodz ...

"Stałam jak słup soli"

3 godziny temu