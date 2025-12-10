Kult z ważnym komunikatem: Wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia zostają odwołane

Zespół Kult ogłosił ważny komunikat dotyczący swojej nadchodzącej trasy koncertowej. Wszystkie występy z udziałem Kazika Staszewskiego w okresie od stycznia do kwietnia 2026 zostały odwołane.

Na oficjalnym Facebooku Kultu opublikowano oświadczenie: zdrowie lidera zespołu jest najważniejsze. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że najbliższe miesiące pozwolą Kazikowi na pełną regenerację i powrót do formy.

Drodzy Fani zespołu Kult, poniżej ważny komunikat: 🚨

„Drodzy, przechodzimy teraz wyjątkowo trudny, ale też ważny moment. Taki, który przypomina nam wszystkim, co jest naprawdę najważniejsze. A bez cienia wątpliwości jest to zdrowie Kazika i wierzymy, że wszyscy jesteśmy tu w tym absolutnie zgodni.

W związku z tym musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję dotyczącą naszego kalendarza koncertowego.

Otóż odwołane zostają wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia.

Dotyczy to również zaplanowanej trasy „Kult Akustik”.

Wierzymy, że najbliższe miesiące przyniosą Kaziowi spokój, regenerację i powrót do pełni sił.

Z całego serca życzymy mu, aby wrócił zdrowy, silny i pełen energii – czekamy na ten moment z nadzieją i optymizmem 💪😊❤️” – Kult.

W trosce o zdrowie Kazika informujemy, że planowany „Weekend z Kazikiem” (9 i 10 stycznia) oraz cała przyszłoroczna trasa Kult Akustik zostają odwołane. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Cała ekipa Klubu Stodoła przesyła Kazikowi najszczersze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Z wyrozumiałością i serdecznym wsparciem czekamy na kolejne występy, gdy tylko będzie to możliwe. ❤️🤘