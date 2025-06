Kto odmówił Małpie? Raper wskazał dwóch artystów

fot. mat. pras.

W miniony piątek na rynku pojawił się nowy album Małpy zatytułowany „Święte słowa”. Wydawnictwo jest w pełni solowym krążkiem, choć nie do końca jest to wybór artysty. Goszcząc u Tedego i Wuwunia w „Zerze Absolutnym” w Kanale Zero torunianin przyznał, że zapraszał gości, ale ci mu odmówili.

Artysta wyjaśnił, że po tym, jak nie doczekał się zwrotek od kilku „dużych graczy”, odpuścił temat gości i zrezygnował z nagrywania z tymi mniejszymi. rozmowie z TDF-em i Wuwuniem raper nie chciał zdradzać ksywek, zrobił to natomiast, odpowiadając w weekend na pytania fanów.

Białas i Mielzky mieli pojawić się na „Świętych słowach”

W kawałku „Umami” Małpa wymienia ksywki dwóch raperów – Białasa i Mielzky’ego. „Piszę, by dostać większy hałas niż Białas / I wymienić kiedyś swój szałas na pałac / Grać nagle w tych salach i wyprzedawać kluby / Przеd tłumem ludzi prać brudy jak Gruby” – nawija artysta.

W ramach instagramowego Q&A autor „Świętych słów” przyznał, że obaj wymienieni w tekście artyści dostali zaproszenie. Co było dalej?

– Jeden nie dowiózł zwrotki w wyznaczonym terminie, a drugi przestał w pewnym momencie (bardzo wczesnym) odpisywać na wiadomości – przyznał Małpa.

Który „nie dowiózł”, a który „przestał odpisywać” – możemy się jedynie domyślać.