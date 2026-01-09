Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

fot. Krist Van D
Polski DJ i producent Krist Van D powraca z gorącym klubowym bangerem „Fool for Love”, który już od pierwszych sekund wciąga w wir karnawałowej euforii. Teledysk do utworu osiągnął już ponad 430 tys. odsłon na YouTube, a sama kompozycja szybko zdobywa popularność na parkietach.
Karnawałowa energia w rytmach EDM
„Fool for Love” to połączenie nowoczesnego brzmienia EDM z emocjonalną linią wokalną, które sprawia, że utwór rozgrzewa kluby niczym fajerwerki o północy. Singiel opowiada historię bezgranicznego oddania w miłości, nawet gdy rozsądek podpowiada, by odpuścić.
Krist Van D w tym projekcie postawił na dynamiczną aranżację, idealną zarówno na klubowe sety, jak i festiwalowe sceny.
Gościnny wokal z Miami
Do współpracy artysta zaprosił wokalistkę Eileen Jaime, której charakterystyczny głos nadaje kawałkowi międzynarodowego sznytu. Refren „Fool for Love” zostaje w głowie niczym karnawałowy hymn, który można śpiewać razem z tłumem na imprezach i festiwalach.
Teledysk pełen święta muzyki
Wideo do utworu to prawdziwa wizualna uczta – zobaczymy w nim:
-
Tłumy tańczące pod gołym niebem
-
Migawki z festiwali
-
Bliskie ujęcia ludzi celebrujących muzykę
Całość oddaje pełnię imprezowej atmosfery i przenosi widza w sam środek karnawałowego szaleństwa.
Kim jest Krist Van D?
Prawdziwe nazwisko artysty to Krystian Dobraszak. To uznany polski DJ i producent muzyczny, który ma na koncie kilka radiowych hitów i współpracę z artystami takimi jak:
-
Patricia Kazadi
-
Gosia Andrzejewicz
-
Terri B!
-
Alex Mills
-
Dhany (Benny Benassi)
-
Niles Mason (wokalista Davida Guetty)
Jego muzyka łączy energiczne bity, melodyjne wokale i wpływy z różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu Krist Van D konsekwentnie zdobywa uznanie fanów muzyki klubowej.