Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

fot. Krist Van D

Polski DJ i producent Krist Van D powraca z gorącym klubowym bangerem „Fool for Love”, który już od pierwszych sekund wciąga w wir karnawałowej euforii. Teledysk do utworu osiągnął już ponad 430 tys. odsłon na YouTube, a sama kompozycja szybko zdobywa popularność na parkietach.

Karnawałowa energia w rytmach EDM

„Fool for Love” to połączenie nowoczesnego brzmienia EDM z emocjonalną linią wokalną, które sprawia, że utwór rozgrzewa kluby niczym fajerwerki o północy. Singiel opowiada historię bezgranicznego oddania w miłości, nawet gdy rozsądek podpowiada, by odpuścić.

Krist Van D w tym projekcie postawił na dynamiczną aranżację, idealną zarówno na klubowe sety, jak i festiwalowe sceny.

Gościnny wokal z Miami

Do współpracy artysta zaprosił wokalistkę Eileen Jaime, której charakterystyczny głos nadaje kawałkowi międzynarodowego sznytu. Refren „Fool for Love” zostaje w głowie niczym karnawałowy hymn, który można śpiewać razem z tłumem na imprezach i festiwalach.

Teledysk pełen święta muzyki

Wideo do utworu to prawdziwa wizualna uczta – zobaczymy w nim:

Tłumy tańczące pod gołym niebem

Migawki z festiwali

Bliskie ujęcia ludzi celebrujących muzykę

Całość oddaje pełnię imprezowej atmosfery i przenosi widza w sam środek karnawałowego szaleństwa.

Kim jest Krist Van D?

Prawdziwe nazwisko artysty to Krystian Dobraszak. To uznany polski DJ i producent muzyczny, który ma na koncie kilka radiowych hitów i współpracę z artystami takimi jak:

Patricia Kazadi

Gosia Andrzejewicz

Terri B!

Alex Mills

Dhany (Benny Benassi)

Niles Mason (wokalista Davida Guetty)

Jego muzyka łączy energiczne bity, melodyjne wokale i wpływy z różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu Krist Van D konsekwentnie zdobywa uznanie fanów muzyki klubowej.