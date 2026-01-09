CGM

Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

Ponad 430 tys. odsłon na YouTube

2026.01.09

opublikował:

Krist Van D rozkręca karnawał hitem „Fool for Love”

fot. Krist Van D

Polski DJ i producent Krist Van D powraca z gorącym klubowym bangerem „Fool for Love”, który już od pierwszych sekund wciąga w wir karnawałowej euforii. Teledysk do utworu osiągnął już ponad 430 tys. odsłon na YouTube, a sama kompozycja szybko zdobywa popularność na parkietach.

Karnawałowa energia w rytmach EDM

„Fool for Love” to połączenie nowoczesnego brzmienia EDM z emocjonalną linią wokalną, które sprawia, że utwór rozgrzewa kluby niczym fajerwerki o północy. Singiel opowiada historię bezgranicznego oddania w miłości, nawet gdy rozsądek podpowiada, by odpuścić.

Krist Van D w tym projekcie postawił na dynamiczną aranżację, idealną zarówno na klubowe sety, jak i festiwalowe sceny.

Gościnny wokal z Miami

Do współpracy artysta zaprosił wokalistkę Eileen Jaime, której charakterystyczny głos nadaje kawałkowi międzynarodowego sznytu. Refren „Fool for Love” zostaje w głowie niczym karnawałowy hymn, który można śpiewać razem z tłumem na imprezach i festiwalach.

Teledysk pełen święta muzyki

Wideo do utworu to prawdziwa wizualna uczta – zobaczymy w nim:

  • Tłumy tańczące pod gołym niebem

  • Migawki z festiwali

  • Bliskie ujęcia ludzi celebrujących muzykę

Całość oddaje pełnię imprezowej atmosfery i przenosi widza w sam środek karnawałowego szaleństwa.

Kim jest Krist Van D?

Prawdziwe nazwisko artysty to Krystian Dobraszak. To uznany polski DJ i producent muzyczny, który ma na koncie kilka radiowych hitów i współpracę z artystami takimi jak:

  • Patricia Kazadi

  • Gosia Andrzejewicz

  • Terri B!

  • Alex Mills

  • Dhany (Benny Benassi)

  • Niles Mason (wokalista Davida Guetty)

Jego muzyka łączy energiczne bity, melodyjne wokale i wpływy z różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu Krist Van D konsekwentnie zdobywa uznanie fanów muzyki klubowej.

 

Tagi


Popularne newsy

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim
NEWS

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania
NEWS

Książulo zrecenzował „chińczyka” obok studia GM2L. Malik wściekły – mniejsze porcje, długo czas oczekiwania

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu
NEWS

Przemek Ferguson rusza z nowym biznesem. „Noclegi u Fergusona” już na Bookingu

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie
NEWS

Viki Gabor odpowiada na komentarz Roxie Węgiel po jej ślubie

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami
NEWS

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify
NEWS

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu
NEWS

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu

Polecane

CGM
Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sob ...

Bedoes 2115 zaskakuje fanów kolejnymi tatuażami

3 godziny temu

CGM
Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem „I Just Might”

Bruno Mars wraca po dekadzie z nowym albumem „The Romantic” i singlem ...

Bruno Mars oficjalnie zapowiada czwarty albumem studyjny

4 godziny temu

CGM
Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ułaskawi rapera?

Donald Trump ujawnia, że dostał list od Diddy’ego. Czy prezydent ...

Raper zwrócił się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie

4 godziny temu

CGM
„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe otwiera solowy rozdział

„Miałem 10 lat i już w ch*ju cały świat” – Felipe ot ...

Singiel „A MELANŻ TRWA” manifestem nowej drogi artystycznej

4 godziny temu

CGM
Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Fukaj i Zalia prezentują nowy singiel „Wszystko znika przy tobie”

Intymna opowieść o bliskości

4 godziny temu

1 na 1
1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycznym po 20 latach, rzuceniu używek, o Peji, Moleście, Taco Hemingwayu i byciu legendą

1 NA 1: Artur Rawicz vs Numer Raz. O życiu po terapii, powrocie muzycz ...

Dziś premiera nowego albumu Numera

5 godzin temu