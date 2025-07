Koszykarz NBA podsyca plotki o romansie z Megan Thee Stallion

Klay Thompson i Megan Thee Stallion wzbudzają emocje w mediach społecznościowych, dając wyraźne sygnały o swoim romansie. Koszykarz Dallas Mavericks opublikował na Instagramie zdjęcia z wakacji na Bahamach, na których widać kobietę, którą jest prawdopodobnie Megan.

Detale zdradzające, że na zdjęciach jest Megan Thee Stallion

Choć twarz kobiety przy Thompsonie nie była widoczna, jaskraworóżowe paznokcie idealnie pasowały do tych, które Megan miała na wcześniejszej sesji zdjęciowej. Do karuzeli zdjęć koszykarz dodał również fotografię, na której para trzyma się za ręce, co tylko podgrzało spekulacje fanów o ich związku.

Poprzednie relacje Megan Thee Stallion i kariera Klay’a Thompsona

Przed relacją z Thompsonem, Megan Thee Stallion była łączona z zawodnikiem Chicago Bulls, Torreyem Craigiem. Natomiast Thompson, który wcześniej spotykał się z aktorką Laurą Harrier, obecnie kończy swój pierwszy sezon w Dallas Mavericks po 13 latach kariery w Golden State Warriors.

Klay Thompson – kariera i obecna sytuacja w Dallas Mavericks

Klay Thompson jest czterokrotnym mistrzem NBA z Golden State Warriors, a w zeszłym sezonie notował średnio 14 punktów, 3,4 zbiórki i 2,0 asysty. W lipcu ubiegłego roku podpisał trzyletni kontrakt o wartości 50 milionów dolarów z Dallas Mavericks. Klub niedawno dokonał szokującej wymiany, oddając gwiazdę Lukę Dončicia do Lakers.