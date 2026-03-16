KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Foto: Tim Sacceti
Legendarny zespół Korn ogłosił koncert w Polsce w ramach swojego Euro Tour 2026. Fani mogą spodziewać się niezapomnianego widowiska, podczas którego zespół zaprezentuje zarówno klasyki, jak i najnowsze utwory.
Data i miejsce koncertu
Koncert odbędzie się 17 listopada 2026 roku w TAURON Arena Kraków. To jedna z największych hal koncertowych w kraju, która pomieści tysiące fanów gotowych na muzyczne emocje w wykonaniu KORN.
Gość specjalny i support
Podczas koncertu wystąpią goście specjalni – Architects, znani z energetycznych występów i nowoczesnego brzmienia metalcore. Jako support na scenie pojawi się także Pixel Grip, który otworzy show i rozgrzeje publiczność przed gwiazdą wieczoru.
Historia i osiągnięcia KORN
KORN od 1994 roku zmienia oblicze muzyki nu-metalowej, sprzedając ponad 40 milionów albumów na całym świecie i zdobywając dwie nagrody Grammy. Ich debiutancki album zapoczątkował nowy gatunek muzyczny i wyznaczył standardy dla kolejnych pokoleń artystów. Zespół nieustannie przesuwa granice rocka, alternatywy i metalu, pozostając punktem odniesienia dla fanów na całym świecie
Przedsprzedaż i bilety
Bilety na koncert KORN w Krakowie trafią do przedsprzedaży etapami:
Strona artysty: wtorek, 17 marca, godz. 9:00
Mastercard: środa, 18 marca, godz. 9:00
Ticketmaster: czwartek, 19 marca, godz. 9:00
Sprzedaż ogólna: piątek, 20 marca, godz. 9:00 na www.livenation.pl