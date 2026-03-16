KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Jako support na scenie pojawi się także Pixel Grip

2026.03.16

Legendarny zespół Korn ogłosił koncert w Polsce w ramach swojego Euro Tour 2026. Fani mogą spodziewać się niezapomnianego widowiska, podczas którego zespół zaprezentuje zarówno klasyki, jak i najnowsze utwory.

 

Data i miejsce koncertu

Koncert odbędzie się 17 listopada 2026 roku w TAURON Arena Kraków. To jedna z największych hal koncertowych w kraju, która pomieści tysiące fanów gotowych na muzyczne emocje w wykonaniu KORN.

Gość specjalny i support

Podczas koncertu wystąpią goście specjalni – Architects, znani z energetycznych występów i nowoczesnego brzmienia metalcore. Jako support na scenie pojawi się także Pixel Grip, który otworzy show i rozgrzeje publiczność przed gwiazdą wieczoru.

Historia i osiągnięcia KORN

KORN od 1994 roku zmienia oblicze muzyki nu-metalowej, sprzedając ponad 40 milionów albumów na całym świecie i zdobywając dwie nagrody Grammy. Ich debiutancki album zapoczątkował nowy gatunek muzyczny i wyznaczył standardy dla kolejnych pokoleń artystów. Zespół nieustannie przesuwa granice rocka, alternatywy i metalu, pozostając punktem odniesienia dla fanów na całym świecie

Przedsprzedaż i bilety

Bilety na koncert KORN w Krakowie trafią do przedsprzedaży etapami:

  • Strona artysty: wtorek, 17 marca, godz. 9:00

  • Mastercard: środa, 18 marca, godz. 9:00

  • Ticketmaster: czwartek, 19 marca, godz. 9:00

  • Sprzedaż ogólna: piątek, 20 marca, godz. 9:00 na www.livenation.pl

Popularne newsy

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń
NEWS

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń

Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?
NEWS

Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?

Film Grande Connection o Bonusie wrócił na YouTube
NEWS

Film Grande Connection o Bonusie wrócił na YouTube

Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki
NEWS

Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów
NEWS

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara
NEWS

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Phil Campbell nie żyje. Legenda Motörhead odeszła w wieku 64 lat
NEWS

Phil Campbell nie żyje. Legenda Motörhead odeszła w wieku 64 lat

Paris Jackson wydaje poruszający singiel „Zombies In Love”. Numer powstał we współpracy z kultową songwriterką

Paris Jackson wydaje poruszający singiel „Zombies In Love”. Numer pows ...

To pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący projekt muzyczny Jackson

5 godzin temu

CGM
Ice Cube uznany za „Najgorszego Aktora” na Razzie Awards 2026 

Ice Cube uznany za „Najgorszego Aktora” na Razzie Awards 2026 

Film zdobył także inne niechlubne wyróżnienia

5 godzin temu

CGM
Wokalista R.E.M. pracuje nad solowym debiutem. „To trwa dłużej, niż chciałem”

Wokalista R.E.M. pracuje nad solowym debiutem. „To trwa dłużej, niż ch ...

"Po R.E.M. poprzeczka jest bardzo wysoko”

5 godzin temu

CGM
Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Przemówienie twórców zostało nagle przerwane 

6 godzin temu

CGM
Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperó ...

Usługa Tomba nie zawsze kończy się na samym napisaniu tekstu

6 godzin temu

CGM
Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami&#8221 ...

Wpadka Ibisza w porgramie na żywo

6 godzin temu