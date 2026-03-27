KoRn „Freak On A Leash” viralem na TikToku. Wszystko dzięki Zarze Larsson

Nowa fala popularności dla KoRna

2026.03.27

Foto: Tim Sacceti

Kultowy utwór „Freak On A Leash” zespołu Korn niespodziewanie wraca na szczyty popularności. Wszystko za sprawą viralowego trendu na TikToka, powiązanego z choreografią Zara Larsson.

TikTok przywraca klasyk nu-metalu

Trend taneczny powstał wokół hitu „Lush Life” Zary Larsson, który przeżywa drugą młodość w mediach społecznościowych. Popularność zyskał po viralowym występie wokalistki w Holandii, gdzie zaprosiła fana na scenę – nagranie szybko obiegło internet.

Od tego momentu użytkownicy TikToka masowo zaczęli odtwarzać choreografię do utworu, tworząc globalny trend.

@juliascoster Thanks queen, I manifested this😜 @Zara Larsson #midnightsuntour #fouryou #amsterdam ♬ original sound – Julia Sophie coster

Nieoczywiste połączenie z „Freak On A Leash”

Internauci szybko zauważyli, że dynamiczny układ taneczny świetnie pasuje nie tylko do popowego hitu, ale również do cięższego brzmienia KoRn.

W efekcie powstały setki filmów, w których choreografia wykonywana jest do utworu „Freak On A Leash” – jednego z największych hitów zespołu z lat 90. To niecodzienne połączenie popu i nu-metalu zaskakująco dobrze się sprawdziło, przyciągając uwagę kolejnych użytkowników.

Dzięki TikTokowi 28-letni utwór zyskał zupełnie nowe życie i dociera do młodszego pokolenia słuchaczy. Viralowy trend pokazuje, jak media społecznościowe mogą wpływać na powrót klasyków do mainstreamu.

Zara Larsson ponownie na ustach fanów

Zara Larsson już wcześniej wielokrotnie wywoływała dyskusje w sieci. Tym razem jednak to właśnie jej taneczny trend przyczynił się do globalnego sukcesu, który połączył fanów popu i cięższych brzmień.

