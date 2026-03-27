KoRn „Freak On A Leash” viralem na TikToku. Wszystko dzięki Zarze Larsson

Kultowy utwór „Freak On A Leash” zespołu Korn niespodziewanie wraca na szczyty popularności. Wszystko za sprawą viralowego trendu na TikToka, powiązanego z choreografią Zara Larsson.

TikTok przywraca klasyk nu-metalu

Trend taneczny powstał wokół hitu „Lush Life” Zary Larsson, który przeżywa drugą młodość w mediach społecznościowych. Popularność zyskał po viralowym występie wokalistki w Holandii, gdzie zaprosiła fana na scenę – nagranie szybko obiegło internet.

Od tego momentu użytkownicy TikToka masowo zaczęli odtwarzać choreografię do utworu, tworząc globalny trend.