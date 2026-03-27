Konflikt Ushera i Justina Biebera? Bliska osoba artysty komentuje plotki

Doniesienia o rzekomym konflikcie między Usher a Justin Bieber wywołały spore poruszenie w mediach. Teraz głos w sprawie zabrała bliska znajoma Ushera, Da Brat, która stanowczo zdementowała plotki o konflikcie.

Skąd wzięły się plotki o konflikcie?

Spekulacje pojawiły się po doniesieniach serwisu TMZ, który informował o rzekomej sprzeczce między artystami podczas imprezy po Oscarach, organizowanej przez Beyoncé i Jay-Z.

Według relacji miało dojść do „ostrej wymiany zdań”, a niektóre źródła sugerowały nawet fizyczną konfrontację. Warto jednak podkreślić, że żadne służby nie zostały wezwane, a sami artyści nie potwierdzili tych informacji.

Da Brat: „To przesadzona interpretacja rozmowy”

W wywiadzie dla programu The Rickey Smiley Show Da Brat wyjaśniła, że cała sytuacja została wyolbrzymiona:

„Rozmawiałam z Usherem i powiedział, że to przesadzona interpretacja rozmowy.”

Podkreśliła również, że między artystami nie ma żadnej wrogości:

„Oni się wspierają i darzą sympatią. Ludzie wyciągają rzeczy z kontekstu i tworzą sensację.”

Według niej Usher od lat wspiera Justina Biebera, a ich relacja nadal opiera się na wzajemnym szacunku.

Długa historia współpracy Ushera i Biebera

Relacja między artystami sięga 2008 roku, kiedy Usher – we współpracy ze Scooter Braun – pomógł odkryć talent Justina Biebera i podpisać go z wytwórnią Raymond Braun Media Group.

W kolejnych latach artyści współpracowali przy takich utworach jak „Somebody To Love (Remix)” czy „First Dance”, a Usher pełnił rolę mentora młodszego wokalisty.

Czy relacja artystów się zmieniła?

W ostatnich latach pojawiały się sygnały sugerujące dystans między artystami. Justin Bieber miał odmówić udziału w występie Ushera podczas Super Bowl 2024, a później przestał obserwować go w mediach społecznościowych.

Mimo to, według najnowszych informacji, między artystami nie ma konfliktu, a doniesienia o kłótni są jedynie efektem nadinterpretacji.