Kolejne problemy koncertowe Kanye Westa. Włosi także protestują przeciwko jego występowi 

Kanye West ponownie znalazł się w centrum międzynarodowej kontrowersji. Jego planowany występ jako headliner festiwalu Hellwat Festival w Reggio Emilia spotkał się z silnym sprzeciwem części środowisk społecznych i politycznych we Włoszech.

Koncert zaplanowany na 18 lipca 2026 roku może zostać odwołany po fali protestów związanych z wcześniejszymi wypowiedziami artysty.

Sprzeciw włoskich organizacji i polityków

Przeciwko występowi Kanye West opowiedziały się m.in.:

lokalne organizacje żydowskie

związki zawodowe

grupy antyfaszystowskie

część włoskich polityków

Wśród krytyków znalazła się również wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Pina Picierno, która wezwała władze do reakcji, wskazując na wcześniejsze odwołania koncertów artysty w innych krajach Europy.

„Antyfaszyzm to wartość, nie opinia”

Przedstawiciele włoskich związków zawodowych podkreślili, że organizacja koncertu budzi sprzeciw ze względu na wartości historyczne regionu.

Według jednego z liderów związkowych:

„Antyfaszyzm dla nas nie jest kaprysem, ale wartością zakorzenioną w naszej historii.”

Władze lokalne częściowo odcięły się od wypowiedzi artysty, ale podkreśliły, że ostateczna decyzja należy do włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Organizator broni festiwalu

Dyrektor artystyczny Hellwat Festival broni decyzji o zaproszeniu rapera, argumentując, że festiwal ma pozostać przestrzenią wolności artystycznej.

Jednocześnie podkreślił, że Kanye West miał wcześniej przeprosić za swoje kontrowersyjne wypowiedzi oraz że organizatorzy oczekują od niego dodatkowego publicznego oświadczenia we Włoszech.

Fala odwołań koncertów w Europie

Sprawa włoskiego festiwalu nie jest odosobniona. W ramach trasy koncertowej 2026 odwołano lub zawieszono występy artysty w kilku krajach:

Szwajcaria

Polska

Francja (Marseille – koncert przełożony)

Wielka Brytania

Te decyzje są bezpośrednio związane z reakcjami opinii publicznej oraz wcześniejszymi wypowiedziami artysty.

Kontrowersyjna historia wypowiedzi Kanye Westa

Kanye West od 2022 roku wielokrotnie był krytykowany za antysemickie komentarze. Skutkowało to:

zawieszeniem kont w mediach społecznościowych

zerwaniem współpracy z markami i agencjami

pozwami sądowymi

publicznymi przeprosinami i ich późniejszym wycofywaniem

Artysta w kolejnych latach zmieniał swoje stanowisko, publikując zarówno przeprosiny, jak i nowe kontrowersyjne wpisy, co pogłębiało kryzys wizerunkowy.

Trasa koncertowa 2026 mimo napięć

Mimo kontrowersji Kanye West rozpoczął światową trasę koncertową promującą album „Bully”. W planach są m.in. koncerty w:

Indiach

Turcji

Holandii

Hiszpanii

Portugalii

Włoszech

Jednak rosnąca liczba protestów może wpłynąć na dalsze zmiany w harmonogramie.

Co dalej z Hellwat Festival 2026?

Przyszłość występu na Hellwat Festival pozostaje niepewna. Organizatorzy bronią decyzji o zaproszeniu artysty, natomiast przeciwnicy domagają się jego wykluczenia.

Decyzja włoskich władz może przesądzić o tym, czy jeden z najbardziej kontrowersyjnych koncertów 2026 roku w ogóle się odbędzie.