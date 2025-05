Kolejna nieoczekiwana kooperacja Eda Sheerana

fot. mat. pras.

W ubiegłym roku widzieliśmy Eda Sheerana na scenie z grupą Offspring. Od tego czasu rudowłosy Brytyjczyk zdążył nagrać piosenkę z Cradle Of Filth. Utwór czeka na swoją premierę, póki co zespół zastanawia się, w jaki sposób go wydać, by nie narazić się na wściekłość swoich fanów. Sheeran idzie tymczasem przed siebie i zapowiada kolejną nieoczekiwaną – choć nie tak bardzo jak nagranie kawałka a COF – kooperację.

„Mnóstwo zabawy przy nagrywaniu”

Pod koniec czerwca na ekrany kin trafi „F1: Film” z Bradem Pittem w roli głównej. Singlem promującym produkcję będzie „Drive” Eda Sheerana. Wokalista zaprosił do współpracy Johna Mayera i wracającego do przestrzeni publicznej Dave’a Grohla z Foo Fighters.

– Mayer na gitarze, Grohl na bębnach. Mnóstwo zabawy przy nagrywaniu. Utwór ukaże się w przyszłym miesiącu – zapowiada Ed.

W nowym zwiastunie produkcji możecie posłuchać fragmentu utworu.