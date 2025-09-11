Kodak Black nagrany z narkotykiem za kierownicą. Prawnik rapera twierdzi, że ten tylko trollował fanów

fot. mat. pras.
Nagranie z autostrady I-95 obiegło sieć
Kodak Black ponownie znalazł się w centrum kontrowersji. Raper nagrał wideo, na którym prowadzi samochód, jednocześnie pijąc przez słomkę z butelki przypominającej syrop na kaszel. Jego zachowanie natychmiast wywołało spekulacje, że sięga po popularny w USA narkotyk zwany Lean.
Czy to był naprawdę Lean?
Na nagraniu widać butelkę podobną do tej, w której sprzedawany jest promethazine – składnik syropów na kaszel, wykorzystywany w mieszance znanej jako Lean. Jednak nie ma pewności, co dokładnie znajdowało się w środku.
Oświadczenie prawnika Kodaka Blacka
Sprawę szybko skomentował prawnik rapera, Bradford Cohen. Stwierdził, że Kodak jedynie trollował fanów w mediach społecznościowych, a w butelce znajdował się zwykły sok. Według niego cała sytuacja miała być jedynie „żartem”, choć wielu fanów uznało, że to nieodpowiedzialny wybór.
Lean – ciemna strona hip-hopu
Substancja znana jako Lean wielokrotnie była powodem problemów zdrowotnych i życiowych w środowisku hip-hopowym. To mieszanka syropu na kaszel, napoju gazowanego i cukierków. Jej nadużywanie doprowadziło do upadku kariery wielu artystów. Fani Kodaka Blacka, świadomi jego wcześniejszych problemów z uzależnieniami, wyrazili w sieci poważne obawy o zdrowie rapera.