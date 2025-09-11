Szukaj
Kodak Black nagrany z narkotykiem za kierownicą. Prawnik rapera twierdzi, że ten tylko trollował fanów

Do sieci trafiło nagranie video

2025.09.11

opublikował:

Nagranie z autostrady I-95 obiegło sieć

Kodak Black ponownie znalazł się w centrum kontrowersji. Raper nagrał wideo, na którym prowadzi samochód, jednocześnie pijąc przez słomkę z butelki przypominającej syrop na kaszel. Jego zachowanie natychmiast wywołało spekulacje, że sięga po popularny w USA narkotyk zwany Lean.

Czy to był naprawdę Lean?

Na nagraniu widać butelkę podobną do tej, w której sprzedawany jest promethazine – składnik syropów na kaszel, wykorzystywany w mieszance znanej jako Lean. Jednak nie ma pewności, co dokładnie znajdowało się w środku.

Oświadczenie prawnika Kodaka Blacka

Sprawę szybko skomentował prawnik rapera, Bradford Cohen. Stwierdził, że Kodak jedynie trollował fanów w mediach społecznościowych, a w butelce znajdował się zwykły sok. Według niego cała sytuacja miała być jedynie „żartem”, choć wielu fanów uznało, że to nieodpowiedzialny wybór.

Lean – ciemna strona hip-hopu

Substancja znana jako Lean wielokrotnie była powodem problemów zdrowotnych i życiowych w środowisku hip-hopowym. To mieszanka syropu na kaszel, napoju gazowanego i cukierków. Jej nadużywanie doprowadziło do upadku kariery wielu artystów. Fani Kodaka Blacka, świadomi jego wcześniejszych problemów z uzależnieniami, wyrazili w sieci poważne obawy o zdrowie rapera.

 

