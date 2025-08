Kneecap o zakazie wydanym przed węgierski rząd: „To zaszczyt być zagrożeniem narodowym”

Podczas rozmowy z Interią Muzyka czlonkiwie Kneecap, odnieśli się do decyzji rządu Viktora Orbána, który uznał ich działalność artystyczną za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Węgier. Artyści nie tylko nie wydają się przejęci tą decyzją, ale wręcz traktują ją jako nobilitację.

„Jeśli to oglądasz Viktor, to zaszczyt. To wielka przyjemność” – skomentował z ironią Móglaí Bap.

Zakaz wjazdu jako marzenie? „Cieszę się, że to Węgry”

Mo Chara wyznał, że jeszcze zanim Kneecap zyskał międzynarodowy rozgłos, marzył o tym, by kiedyś otrzymać zakaz wjazdu do jakiegoś kraju. Dziś jego marzenie się spełniło – i to w kontekście politycznym, który tylko podkreśla antyestablishmentowy przekaz zespołu.

„To ten sam człowiek, który zakazał parady równości i przyjaźni się z Netanjahu. Nie wydaje się być dobrym człowiekiem” – dodał Móglaí Bap, komentując działania Viktora Orbána.

Kneecap – zespół, który nie boi się mówić

Zespół Kneecap znany jest z politycznego zaangażowania i krytyki konserwatywnych rządów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Zakaz wjazdu na Węgry tylko wzmocnił ich wizerunek artystów bezkompromisowych, którzy nie boją się mówić wprost.

