Klip Quebonafide nagrodzony na prestiżowej imprezie w Berlinie

fot. YouTube

W Berlinie rozpoczął się dziś trzydniowy festiwal Berlin Video Music Awards, połączony z finałem konkursu na najlepsze teledyski roku. Prestiżowa impreza odbywa się od 2013 r., jej celem jest promowanie niezależnych twórców, reżyserów, artystów i producentów teledysków z całego świata, a także budowanie platformy dla eksperymentalnych, niekomercyjnych i oryginalnych form wyrazu audiowizualnego.

„Futurama 3” nagrodozna na prestiżowym festiwalu teledysków

Podczas pierwszego dnia imprezy wręczono statuetki w kilku kategoriach. Za najlepszą animację doceniono Ramana Djafariego, odpowiedzialnego za „Feelslikeifallinginlove” Coldplay, za reżyserię artystyczną – Williama Kennedy’ego (Wax Wings, Miha, Lucille Croft – „What If I Told You To”. Za najlepsze zdjęcia nagrodzono Jeffa Biermana (Disclosure – „She’s Gone, Dance On”. Wreszcie pierwsze miejsce w kategorii Najlepsze efekty specjalne zajęli Andrzej Dragan, Patryk Gadaszewski i pwee3000, twórcy „Futuramy 3” Quebonafide.