Klay Thompson rozpieszcza Megan Thee Stallion. Raperka dostała od niego samochód wart prawie milion złotych 

Megan Thee Stallion niedawno skończyła 31 lat, a jej partner, koszykarz Klay Thompson, postanowił uczcić tę okazję w wielkim stylu. W ramach urodzinowego prezentu artystka otrzymała nowy, błękitny samochód marki Bentley, którego wartość szacuje się na około 275 tysięcy dolarów.

Luksusowy prezent na tropikalnych wakacjach

Para świętowała urodziny raperki podczas egzotycznych wakacji. Megan opublikowała na Instagramie serię zdjęć, na których pozuje na łodzi, opala się na plaży oraz prezentuje swój nowy samochód. Na masce Bentleya widniała duża kokarda, a gwiazda muzyki wyraziła wdzięczność w podpisie:

„Nie byłam gotowa, żeby ta urodzinowa podróż się skończyła. Naprawdę dobrze się bawiłam 🏝️🍹🥳 DZIĘKUJĘ, KOCHANIE⚓️.”

View this post on Instagram A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Związek pełen wsparcia

Megan Thee Stallion i Klay Thompson oficjalnie rozpoczęli swój związek w zeszłym roku, a od tego czasu relacja tylko się umacnia. W niedawnym wywiadzie dla PEOPLE raperka wyznała, że kluczem do szczęścia w związku było dla niej przede wszystkim zadbanie o siebie:

„Nie chcę mówić nikomu, żeby od razu wskakiwał w związek tylko dlatego, że wszyscy inni są w związkach. Nie zamierzam też mówić, żeby wchodzić w relację, bo trzeba. Sama nawet nie wiedziałam, że znajdę się w związku… Myślę, że wszystko zaczęło się od tego, że w końcu zaczęłam być w lepszej przestrzeni psychicznej względem siebie i swojego życia. Już wcześniej robiłam dużo pracy nad sobą, chodziłam na terapię, miałam różne aktywności dla siebie. Może Bóg po prostu otworzył przestrzeń, żeby pojawiła się osoba, która mnie kochała.”

Dodała też:

„To jeden z pierwszych momentów, kiedy czułam się naprawdę komfortowo. Jestem w pełni szczęśliwa, kochanie!”