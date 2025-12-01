Kinga Głyk ogłasza „The Chapters Tour 2026”. Artystka wraca na polskie sceny

Jedna z najważniejszych osobowości młodego jazzu – Kinga Głyk – ogłosiła powrót na polskie sceny. Wiosną 2026 roku basistka i kompozytorka wyruszy w trasę „The Chapters Tour 2026”, podczas której odwiedzi siedem polskich miast, prezentując nowe, odświeżone spojrzenie na swój autorski repertuar.
The Chapters Tour 2026 – Kinga Głyk zagra w Polsce
Kinga Głyk, która od lat regularnie koncertuje za granicą, tym razem spotka się z fanami tam, gdzie rozpoczęła muzyczną drogę – w Polsce. Trasa obejmie kameralne i klubowe przestrzenie, które artystka szczególnie ceni za bliskość publiczności i możliwość swobodnej muzycznej ekspresji.
TOUR DATES:
20.03 — @chorzowskie_centrum_kultury
21.03 — @scenografialodz
22.03 — @mckostrowiec
23.04 — @nowadekadencja
24.04 — @klubzak
25.04 — @ceiik_olsztyn
26.04 — @klubniebo
Artystka zapowiada, że podczas koncertów usłyszymy nowe interpretacje znanych utworów oraz materiał, który prowadzi ją w stronę kolejnej płyty.
-
Ten projekt to świeże spojrzenie na moją muzykę, zmienione wersje utworów, do których zdążyłam się już przyzwyczaić. Podróże zmieniają mnie, ale także to co gramy – zyskuje nowe znaczenia. Chcemy zagrać inaczej i spotkać się z polskimi fanami, zanim ruszymy dalej – także w stronę kolejnej płyty – mówi Kinga.
Pierwsza tak duża polska trasa Kingi Głyk
Choć Głyk większość kariery spędza na międzynarodowych festiwalach i scenach, „The Chapters Tour 2026” to jej pierwsza tak szeroka polska trasa. Dla fanów jazzu, funku i nowoczesnych elektronicznych brzmień to wyjątkowa okazja, by posłuchać jej twórczości na żywo, w idealnych do improwizacji warunkach.
Kinga Głyk – jedna z najciekawszych basistek młodego pokolenia
Kinga Głyk to basistka, kompozytorka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości współczesnej sceny jazzowej. Jej styl łączy:
-
klasyczną improwizację,
-
funkową energię,
-
elektronikę,
-
nowoczesny jazzowy groove.
Artystka ma na koncie pięć albumów: Rejestracja, Happy Birthday, Dream, Feelings, Real Life.
Koncertowała na całym świecie – od europejskich hal i prestiżowego North Sea Jazz Festival, przez Blue Note Rio de Janeiro, po Japonię i Expo w Osace.
Jej utwory zdobywają miliony wyświetleń:
-
„Joy Joy” – ponad 1,5 mln,
-
basowa aranżacja „Tears in Heaven” – aż 20 mln odsłon.