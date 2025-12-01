Kinga Głyk ogłasza „The Chapters Tour 2026”. Artystka wraca na polskie sceny

Jedna z najważniejszych osobowości młodego jazzu – Kinga Głyk – ogłosiła powrót na polskie sceny. Wiosną 2026 roku basistka i kompozytorka wyruszy w trasę „The Chapters Tour 2026”, podczas której odwiedzi siedem polskich miast, prezentując nowe, odświeżone spojrzenie na swój autorski repertuar.

The Chapters Tour 2026 – Kinga Głyk zagra w Polsce

Kinga Głyk, która od lat regularnie koncertuje za granicą, tym razem spotka się z fanami tam, gdzie rozpoczęła muzyczną drogę – w Polsce. Trasa obejmie kameralne i klubowe przestrzenie, które artystka szczególnie ceni za bliskość publiczności i możliwość swobodnej muzycznej ekspresji.

TOUR DATES:



20.03 — @chorzowskie_centrum_kultury

21.03 — @scenografialodz

22.03 — @mckostrowiec

23.04 — @nowadekadencja

24.04 — @klubzak

25.04 — @ceiik_olsztyn

26.04 — @klubniebo

Artystka zapowiada, że podczas koncertów usłyszymy nowe interpretacje znanych utworów oraz materiał, który prowadzi ją w stronę kolejnej płyty.

Ten projekt to świeże spojrzenie na moją muzykę, zmienione wersje utworów, do których zdążyłam się już przyzwyczaić. Podróże zmieniają mnie, ale także to co gramy – zyskuje nowe znaczenia. Chcemy zagrać inaczej i spotkać się z polskimi fanami, zanim ruszymy dalej – także w stronę kolejnej płyty – mówi Kinga.

Pierwsza tak duża polska trasa Kingi Głyk

Choć Głyk większość kariery spędza na międzynarodowych festiwalach i scenach, „The Chapters Tour 2026” to jej pierwsza tak szeroka polska trasa. Dla fanów jazzu, funku i nowoczesnych elektronicznych brzmień to wyjątkowa okazja, by posłuchać jej twórczości na żywo, w idealnych do improwizacji warunkach.

Kinga Głyk – jedna z najciekawszych basistek młodego pokolenia

Kinga Głyk to basistka, kompozytorka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości współczesnej sceny jazzowej. Jej styl łączy:

klasyczną improwizację,

funkową energię,

elektronikę,

nowoczesny jazzowy groove.

Artystka ma na koncie pięć albumów: Rejestracja, Happy Birthday, Dream, Feelings, Real Life.

Koncertowała na całym świecie – od europejskich hal i prestiżowego North Sea Jazz Festival, przez Blue Note Rio de Janeiro, po Japonię i Expo w Osace.

Jej utwory zdobywają miliony wyświetleń: