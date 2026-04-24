Kim jest Helena Ciuraba? Młoda gwiazda z Must Be The Music debiutuje singlem „Chciałabym”

Na polskiej scenie muzycznej pojawia się nowe, wyjątkowe nazwisko. Helena Ciuraba, zaledwie 15-letnia artystka znana z programu Must Be The Music, debiutuje singlem „Chciałabym” i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

To nie jest kolejna uczestniczka talent show – to świadoma songwriterka, która od początku buduje swoją muzyczną tożsamość.

Helena Ciuraba – młody talent z ogromnym potencjałem

Helena Ciuraba wyróżnia się na tle rówieśników przede wszystkim dojrzałością emocjonalną i autorskim podejściem do muzyki. Sama pisze teksty i komponuje, co w tak młodym wieku jest rzadkością.

Jej dotychczasowe osiągnięcia mówią same za siebie:

„Czy ty też tam masz” – ponad 1 milion odsłuchań

„Gubisz mnie” – emisja w RMF FM i obecność na listach przebojów

rosnąca popularność w mediach i radiu

„Chciałabym” – o czym jest nowy singiel?

Nowy utwór Helena Ciuraba to intymna, emocjonalna opowieść o przyszłej miłości. „Chciałabym” wyróżnia się subtelnym klimatem i liryczną narracją, przypominającą muzyczny list do kogoś, kto dopiero pojawi się w życiu artystki.

Warstwa muzyczna opiera się na:

delikatnym ukulele

głębokim basie

spokojnej, refleksyjnej atmosferze

Jednak największym zaskoczeniem jest finał utworu — dynamiczne przejście w stronę drum’n bassu, które pokazuje odwagę i nowoczesne podejście młodej artystki.

Support przed Black Eyed Peas – kolejny krok w karierze

Kariera Helena Ciuraba nabiera tempa. Artystka już wkrótce wystąpi jako support przed Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival na Stadionie Legii.

To ogromna szansa na dotarcie do szerszej publiczności i potwierdzenie jej rosnącej pozycji na rynku muzycznym.

Dlaczego „Chciałabym” może być hitem?

Nowy singiel ma wszystko, czego potrzeba, by zaistnieć szerzej:

autentyczność i szczerość przekazu

nowoczesne brzmienie

radiowy potencjał (potwierdzony wcześniejszymi emisjami)

rosnącą bazę fanów

Dodatkowo wcześniejszy sukces utworu „Gubisz mnie” w RMF FM pokazuje, że muzyka Heleny trafia zarówno do młodszych, jak i starszych słuchaczy.

Helena Ciuraba – głos nowego pokolenia

Helena Ciuraba reprezentuje nowe pokolenie artystów — świadomych, autentycznych i odważnych w wyrażaniu emocji.

Jej twórczość pokazuje, że młody wiek nie jest ograniczeniem, a wręcz atutem, który pozwala spojrzeć na muzykę świeżo i bez schematów.