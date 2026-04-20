Kilkanaście tysięcy fanów w wyprzedanej Atlas Arenie oddało hołd najważniejszym kawałkom polskiego rapu

„50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

2026.04.20

18 kwietnia 2026 roku łódzka Atlas Arena na jeden wieczór zamieniła się w żywe archiwum kultury hip-hopowej. Gospodarzem wieczoru był O.S.T.R., który poprowadził publiczność przez muzyczną opowieść o rozwoju polskiego hip-hopu. Każdy kolejny utwór był osobnym rozdziałem historii, a publiczność – od wieloletnich słuchaczy po młodsze pokolenie – wspólnie celebrowała dorobek sceny, śpiewając kultowe wersy i tworząc wyjątkową atmosferę jedności.

„50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu” zapisało się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku – było to spektakularne podsumowanie historii gatunku i dowód na jego nieustającą siłę oraz znaczenie dla kolejnych pokoleń fanów.

Kolejnym obowiązkowym przystankiem dla fanów polskiego rapu będzie XXX lecie Molesty, które odbędzie się już 27 czerwca na Letniej Scenie Progresji – bilety są już w sprzedaży.

Kultowa Molesta Ewenement zapowiada 30. urodziny i zaprasza wszystkich fanów na wspólne świętowanie. W sobotę 27 czerwca widzimy się wszyscy na Letniej Scenie Progresji na warszawskim Bemowie, aby wraz z Włodim, Vieniem, Wilkiem i Pelsonem celebrować dorobek i twórczość jednego z najważniejszych składów w historii polskiego rapu.

To będzie wieczór pełen hiphopowej klasyki, która ukształtowała całe pokolenie! Od “Skandalu”, poprzez “Ewenement” i “Taką płytę”, aż po specjalny urodzinowy set na 20.urodziny albumu “Nigdy nie mów nigdy”. Nie zabraknie też kanonicznych numerów z “Molesty + Kumple”, trylogii “Autentyków” Vienia z Pelsonem, “Radia Ewenement 5G FM”, a także solowych i kooperacyjnych projektów Moleściaków z ostatnich dekad. Taki jubileuszowy koncert już się więcej nie powtórzy, a wiele z tych odkopanych klasyków usłyszycie tylko ten jeden jedyny raz na Letniej Scenie Progresji.

Oczywiście 30. urodziny Molesty Ewenement nie mogą się odbyć bez zaprzyjaźnionych. artystów. Gościnny udział w wydarzeniu potwierdziła śmietanka hiphopowych wykonawców z całej Polski. Personalia tej mocnej i wielopokoleniowej ekipy poznamy już wkrótce

 

