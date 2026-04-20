Kilkanaście tysięcy fanów w wyprzedanej Atlas Arenie oddało hołd najważniejszym kawałkom polskiego rapu

„50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu” zapisało się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku – było to spektakularne podsumowanie historii gatunku i dowód na jego nieustającą siłę oraz znaczenie dla kolejnych pokoleń fanów.

Kultowa Molesta Ewenement zapowiada 30. urodziny i zaprasza wszystkich fanów na wspólne świętowanie. W sobotę 27 czerwca widzimy się wszyscy na Letniej Scenie Progresji na warszawskim Bemowie, aby wraz z Włodim, Vieniem, Wilkiem i Pelsonem celebrować dorobek i twórczość jednego z najważniejszych składów w historii polskiego rapu.

To będzie wieczór pełen hiphopowej klasyki, która ukształtowała całe pokolenie! Od “Skandalu”, poprzez “Ewenement” i “Taką płytę”, aż po specjalny urodzinowy set na 20.urodziny albumu “Nigdy nie mów nigdy”. Nie zabraknie też kanonicznych numerów z “Molesty + Kumple”, trylogii “Autentyków” Vienia z Pelsonem, “Radia Ewenement 5G FM”, a także solowych i kooperacyjnych projektów Moleściaków z ostatnich dekad. Taki jubileuszowy koncert już się więcej nie powtórzy, a wiele z tych odkopanych klasyków usłyszycie tylko ten jeden jedyny raz na Letniej Scenie Progresji.

Oczywiście 30. urodziny Molesty Ewenement nie mogą się odbyć bez zaprzyjaźnionych. artystów. Gościnny udział w wydarzeniu potwierdziła śmietanka hiphopowych wykonawców z całej Polski. Personalia tej mocnej i wielopokoleniowej ekipy poznamy już wkrótce