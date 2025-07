fot. mat. pras.

Kilka tygodni po złożeniu zeznań w procesie federalnym Diddy’ego, Kid Cudi się ożenił. Artysta poślubił swoją wieloletnią dziewczynę, Lolę Abecassis Sartore, podczas wystawnej ceremonii w rodzinnym mieście Loli na południu Francji. Uroczystość odbyła się 28 czerwca w Hôtel Cap-Estel, dokładnie siedem lat po tym, jak para poznała się na pokazie debiutanckiej kolekcji Virgila Abloha dla marki Louis Vuitton.

Badbadnotgood na weselu Cudiego

Podczas przyjęcia weselnego zagrał popularny (i znakomity) jazzowy zespół Badbadnotgood, który dosłownie kilka dni przed weselem wystąpił w Poznaniu. To także nawiązanie do Abloha, bowiem to właśnie oni grali na wspomnianym już pokazie nieodżałowanego projektanta.

Pod koniec wesela Cudi zaprezentował gościom dwa niepublikowane wcześniej utwory. Oba znajdą się na jego nadchodzącym albumie „Free”. Wydawnictwo trafi na rynek 22 sierpnia, tymczasem dziś w internecie pojawił się nowy promujący go singiel zatytułowany „Grave”. Wcześniej artysta udostępnił utwór „Neverland”.